Dopo il successo della prima edizione, domenica 30 agosto torna a Monterosso Calabro “Monterosso in Panda”, il raduno dedicato a uno dei modelli più conosciuti e amati della storia automobilistica italiana.

L’appuntamento è al parcheggio di via Roma, dove la manifestazione prenderà il via alle 16 con l’accoglienza dei partecipanti. L’iscrizione sarà gratuita e nel corso del pomeriggio saranno presenti un’area espositiva, stand e uno spazio food & drink, oltre alla consegna dei gadget.

Protagoniste saranno naturalmente le Fiat Panda di ogni serie e modello, chiamate a riunirsi nel borgo del Vibonese per una giornata dedicata agli appassionati, ma aperta anche a famiglie e visitatori.

Alle 19 le vetture partiranno per un giro panoramico alla scoperta del territorio e del borgo di Monterosso Calabro, portando per le strade del paese le diverse generazioni della storica utilitaria.

Ad accompagnare il pomeriggio ci sarà anche l’intrattenimento musicale, mentre dalle 22 spazio allo spettacolo di Santo Palumbo, comico calabrese noto anche per la partecipazione a Zelig.

L’obiettivo degli organizzatori è ripetere il riscontro ottenuto con la prima edizione, facendo del raduno anche un’occasione per promuovere e far conoscere Monterosso Calabro.

La partecipazione a “Monterosso in Panda” è gratuita. L’appuntamento è dunque per domenica 30 agosto, a partire dalle 16, nel parcheggio di via Roma.