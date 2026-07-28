Tre giorni dedicati al territorio, alla cultura, all'innovazione e alle tradizioni. Dal 31 luglio al 2 agosto 2026 la piazza centrale di Nardodipace ospiterà la nuova edizione de "La FERA", manifestazione aperta al pubblico con ingresso gratuito e un ricco programma di appuntamenti in calendario ogni giorno dalle 10:30 alle 24:00.

L'evento proporrà oltre 20 stand espositivi dedicati ai settori food e no-food, artigianato, automotive, energie alternative e pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze locali e creare occasioni di confronto su temi di attualità e sviluppo del territorio.

Il programma:

Venerdì 31 luglio

La manifestazione si aprirà venerdì alle ore 11 con il taglio del nastro e l'aperitivo di benvenuto accompagnato dall'enogastronomia locale.

Nel corso della giornata spazio anche alle attività del Giardino della Cultura, ai laboratori dedicati ai bambini, al pranzo negli stand della FERA e a un workshop sul mondo dell'automotive con la presentazione di diversi modelli di auto.

Il pomeriggio proseguirà con due tavole rotonde dedicate allo sviluppo del territorio, alla sanità delle aree interne e al ruolo della politica nel futuro delle comunità montane, con la partecipazione di amministratori, parlamentari, professionisti e rappresentanti istituzionali.

Alle 20 è in programma la presentazione del libro "Odi d'Amore" dell'autore Nardo Scaramozzino, mentre alle 21 la serata si concluderà con una grande esibizione di danza a cura dell'ASD Sogno Latino.

Sabato 1 agosto

La seconda giornata prenderà il via con l'apertura degli stand e le attività dedicate al benessere, tra yoga, pilates e meditazione.

In programma anche il Green Energy Forum, dedicato alle comunità energetiche rinnovabili, la presentazione del libro "La Giostra dei Pellicani", una tavola rotonda sull'intelligenza artificiale e l'innovazione con la partecipazione di Alessandro Carellario, amministratore delegato di Sinapsys Gruppo Maggioli.

Alle 18 spazio al Salotto della Giustizia, che affronterà il tema "La salute e il futuro della giustizia nel 2026", mentre alle 19.30 è previsto il tech demo "Oltre il Game Over" a cura di Davide Cusano di Retro Lab.

La serata si chiuderà con il concerto live di Scutternash e Samuel Malvaso.

Domenica 2 agosto

L'ultima giornata riproporrà le attività dedicate al benessere e al Giardino della Cultura.

Alle 11.30 è previsto il dibattito conclusivo sul futuro di Nardodipace e delle Serre Calabresi, con la partecipazione di diversi sindaci del comprensorio.

La manifestazione si concluderà alle 13.30 con la premiazione del Miglior Espositore "La FERA 2026", seguita, alle 14, dai saluti finali.

Con un programma che unisce cultura, dibattito pubblico, innovazione tecnologica, promozione delle imprese locali, spettacolo e tradizioni, La FERA 2026 si propone come uno degli appuntamenti estivi più importanti dell'area delle Serre, offrendo ai visitatori tre giornate di incontro, confronto e valorizzazione del territorio.