Natale è famiglia, tradizioni e unità. Un'atmosfera accogliente che trasforma la monotonia in armonia. Non c’è un vero clima natalizio se non è accompagnato dalle tradizioni che lo hanno sempre rispecchiato e che fanno riaffiorare l’aria di camino, famiglia, presepe, luci e soprattutto manifestazioni ed eventi ludici di questo periodo. Insomma, Natale è famiglia ma anche aggregazione e tradizione.

Il calendario natalizio

Tutto questo è più che mai vivo nel comune di Soriano Calabro che si prepara ad accogliere il periodo natalizio, valorizzandone radici e fede. Nei giorni scorsi infatti la Pro Loco SorianIdea, in sinergia con l’amministrazione comunale di Soriano Calabro, ha presentato ufficialmente il calendario degli eventi del Natale sorianese 2025/2026 e che allieterà la comunità sotto le feste, tra camini accesi e presepi, in quei pochi momenti in cui si è tutti insieme. Un programma ricco di appuntamenti, con il principale obiettivo di promuovere il patrimonio storico-culturale del territorio e coinvolgendo tutte le fasce d’età a sostenere le eccellenze artigianali e gastronomiche che rappresentano un simbolo identitario del paese.

Evento inaugurale il 14 dicembre con l'inedita Festa del Torrone sorianese, manifestazione patrocinata dalla Regione Calabria e dal GAL Terre Vibonesi. Inoltre per l’occasione ci sarà l’apertura straordinaria e gratuita del Polo Museale (dalle ore 16:30 alle ore 20:30). In Via Roma saranno presenti le aziende dolciarie locali che, attraverso degustazioni e dimostrazioni, racconteranno la lunga tradizione sorianese legata alla produzione di questo prodotto tipico, conosciuto e apprezzato in tutta la Calabria. Si proseguirà sabato 21 dicembre, alle ore 17, quando sarà inaugurata la manifestazione dei Presepi Rionali, un’iniziativa che coinvolge in maniera attiva i quartieri del paese. Ogni rione, in altre parole, avrà il compito di realizzare un proprio presepe artistico, contribuendo a creare un percorso diffuso che unisce creatività, senso di appartenenza e spirito natalizio,. Un’occasione per riscoprire la partecipazione comunitaria e valorizzare la manualità e l’ingegno dei cittadini. Nei pomeriggi del 23 e 24 dicembre a partire dalle ore 17, invece, i bambini potranno consegnare a Babbo Natale le loro letterine, vivendo un momento di magia e attesa che ogni anno emoziona grandi e piccini.

Il giorno di Natale, alle ore 12, Babbo Natale farà il suo arrivo ufficiale in paese per portare gioia e sorrisi a tutta la comunità. Il clima di festa proseguirà con le tradizionali tombolate in piazza, previste per il 27 e 29 dicembre dalle ore 17. Le serate saranno arricchite da degustazioni di specialità natalizie e da momenti di convivialità che rappresentano un forte elemento identitario della tradizione sorianese.

Il pranzo di capodanno

Spazio anche al classico pranzo di inizio anno, in programma il 3 gennaio 2026 e dedicato agli Over 65. Il giorno dopo invece, alle ore 17, si terrà la premiazione del miglior Presepe Rionale, riconoscimento che vuole celebrare l’impegno e la creatività dei gruppi che hanno partecipato all’iniziativa. Il ciclo di eventi si concluderà il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, con l’atteso arrivo della Befana (ore 17) che porterà dolci e divertimento a tutti i bambini. Luminoso e accogliente, inoltre, il Villaggio di Babbo Natale in Piazza Ferrari, che sarà visibile per tutta la durata delle festività (dal 10 dicembre al 6 gennaio). Un luogo suggestivo pensato per famiglie, bambini e visitatori, dove respirare pienamente l’atmosfera natalizia attraverso scenografie, luci e momenti di animazione.