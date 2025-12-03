Sarà il gruppo musicale modenese a esibirsi sul palco per salutare il nuovo anno. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale attraverso i propri canali social

Vibo Valentia si prepara ad accogliere il nuovo anno all’insegna della musica e dell’energia. L’amministrazione comunale ha ufficializzato attraverso i propri canali social il grande appuntamento di inizio anno: il concerto dei Modena City Ramblers il primo gennaio nella centrale piazza Martiri d’Ungheria.

Un evento atteso che promette di trasformare il cuore della città in una grande festa collettiva, aperta a cittadini e visitatori. Una scelta che punta a coniugare intrattenimento, cultura musicale e valorizzazione degli spazi urbani, con l’obiettivo di offrire un Capodanno all’insegna della partecipazione e della condivisione.

Band simbolo del folk rock italiano

I Modena City Ramblers sono una delle band più rappresentative del panorama musicale italiano. Nati nei primi anni ’90, si sono imposti con uno stile inconfondibile che unisce folk, rock e sonorità della tradizione irlandese e popolare, accompagnando il tutto con testi spesso impegnati, legati alla memoria storica, alla libertà e ai temi sociali.

Il grande successo con “Combat Folk” e si consolida negli anni con brani diventati veri e propri inni per intere generazioni, come “In un giorno di pioggia”, “I cento passi”, “Bella ciao” e “Ebano”. Oltre trent’anni di carriera, migliaia di concerti in Italia e all’estero e un pubblico trasversale rendono i Modena City Ramblers una presenza capace di unire generazioni diverse sotto il segno della musica dal vivo.

Vibo pronta a brindare in piazza

L’appuntamento in piazza Martiri d’Ungheria si preannuncia come uno dei momenti clou delle festività. Il concerto rappresenta anche un’occasione di richiamo turistico e di promozione per Vibo Valentia. Nei prossimi giorni sono attese ulteriori informazioni sull’organizzazione, sulla sicurezza e sul programma completo della serata. Una cosa però è già certa: il Capodanno 2026 a Vibo Valentia avrà il sound inconfondibile dei Modena City Ramblers e sarà una festa da vivere in piazza.