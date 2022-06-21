La Pro Loco organizza una serata in onore dell'alto funzionario che a La Spezia durante la Resistenza sacrificò la sua vita per salvare ebrei e antifascisti. Appuntamento per il 23 giugno

Una storia partita da Pizzo nel lontano 1898, anno di nascita del commissario di polizia Nicola Amodio, e che oggi torna nella città napitina con una serata dedicata proprio alla sua figura. Giovedì 23 giugno, alle ore 20 nella piazzetta della Pro Loco a Pizzo, si terrà infatti un incontro dal titolo “I martiri dimenticati: Nicola Amodio, eroe pizzitano della Resistenza”. Una serata voluta dalla Pro Loco che, dopo i saluti del sindaco Sergio Pititto, vedrà gli interventi della presidente Vincenzina Perciavalle e di Francesca Giofrè, de Il Vibonese e LaC News24. Un’occasione per ricordare e ripercorrere la vita e le gesta di Amodio, commissario a La Spezia che dopo aver salvato la vita a ebrei e antifascisti, fu arrestato e morì nel lager di Mauthausen.

