Prosegue con due nuovi appuntamenti la rassegna “Rapsodie agresti Calabriae Opera musica Festival”, iniziativa diretta da Domenico Gatto e Renato Bonajuto e promossa da Traiectoriae con il sostegno del Mic - Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. Dopo l’entusiasmo suscitato dal concerto di Jany McPherson a Tropea e dal reading-spettacolo “Accamòra” di Massimo Barilla a Grotteria, il festival propone nel prossimo fine settimana due eventi dedicati all’incontro tra musica, arti visive e teatro.

Venerdì 14 novembre, alle ore 18,30, il palazzo della Cultura di Locri ospiterà l’incontro-concerto “Napoli – San Pietroburgo tra musica e pittura”, progetto ideato da Piero Massa. Sul palco, Massa alla viola sarà affiancato da Giuseppe Aprea al pianoforte e dallo storico Lorenzo Fiorito, in un percorso che intreccia approfondimento storico e performance musicale. Al centro dell’evento, Napoli e la sua influenza sull’arte pittorica, con particolare attenzione ai pittori dell’Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo che nell’Ottocento giunsero in città per ritrarre i panorami del Golfo.

Sabato 15 novembre, sempre alle 18,30, l’ex Monastero di Santa Chiara a Tropea ospiterà “Diva’s Songs - La voce delle dive”, progetto di Domenico Gatto che unisce recitazione e musica per raccontare la vita privata e artistica di quattro icone del cinema hollywoodiano: Judy Garland, Marilyn Monroe, Doris Day e Rita Hayworth. In scena le attrici Kristina Mravcova e Teresa Timpano, la cantante Benedetta Marcianò, Piero Massa alla viola e al violino, ed Eunice Perito al pianoforte, in uno spettacolo che ripercorre diari, lettere e aneddoti delle dive, valorizzando il loro contributo alla memoria culturale e cinematografica internazionale.

