Le magiche favole di Walt Disney sono il tema della kermesse che riprende, con oltre 500 figuranti, a due anni dalla pandemia

Il conto alla rovescia è iniziato. Per domenica 19 febbraio è previsto l’appuntamento con il “Carnevale da favola” organizzato dall’associazione culturale Vivi San Calogero. Dopo due anni di stop per via della pandemia ritorna l’atteso evento fatto di travestimenti, esibizioni e colori. Saranno le favole di Walt Disney a fare da canovaccio agli spettacoli degli otto rioni partecipanti. La consueta parata, con debita cerimonia d’apertura, prenderà il via alle 14,30 su viale della Musica e vedrà sfilare oltre 500 figuranti che insceneranno le fiabe dei grandi classici Disney. [Continua in basso]

Questi gli abbinamenti “rione-favola” in programma: Calimera – Alice nel paese delle meraviglie; Calvario – La carica dei 101; Fontana vecchia – Biancaneve; Paese vecchio – Peter pan; Pigna – Re Leone; Schioppo – La sirenetta ; Torretta – Frozen; Vignale – Aladdin. Chiuderà il corteo uno speciale carro allegorico in rappresentanza di tutti i rioni, frutto del lavoro, della maestria e, soprattutto, della passione di un gruppo di volontari del posto. Seguiranno in piazza Calipari momenti d’intrattenimento e animazione con musica e balli. La manifestazione si chiuderà con la premiazione di tutti i rioni partecipanti.

Sulla kermesse il presidente di Vivi San Calogero Salvatore Manco ha voluto esternare le sue aspettative augurandosi si possa trascorrere una giornata all’insegna del sano divertimento, in allegria e spensieratezza. «Alla stessa maniera dei giochi popolari proposti in estate – ha detto Manco – anche questo carnevale vuole essere un momento di ripartenza e di riscatto per promuovere e valorizzare il bello e il buono di San Calogero. La scelta del tema, le fiabe, non è stata fatta a caso, e vuole essere una “risposta” a una realtà cupa e allarmante, caratterizzata da catastrofi, guerre ed epidemie. Attraverso le favole si vuole infondere fiducia e ottimismo nel futuro, donando la speranza che la realtà, come l’opera di fantasia, possa cambiare con il classico lieto fine in cui il bene trionfa sul male», ha concluso.

