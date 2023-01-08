L'evento in cui si è esibito il coro parrocchiale di Pizzoni si è tenuto nel museo dell'emigrazione

Nel piccolo paese del Vibonese grande successo ha riscosso il concerto dell’Epifania in cui si è esibito il “Coro parrocchiale di Pizzoni” organizzato a San Nicola da Crissa dal museo dell’emigrazione e dall’associazione “La Barcunata”. Di grande attualità il tema trattato: l’accoglienza “un argomento che soprattutto a noi meridionali sta molto cuore – hanno fatto sapere gli organizzatori dell’evento – sia per il nostro passato da emigranti ma soprattutto adesso con i nuovi poveri che arrivano sulle nostre spiagge. Il coro parrocchiale di Pizzoni, guidato magistralmente da Mario Francica, sente molto l’argomento – hanno aggiunto – i loro canti in tante lingue diverse ne sono la prova. “Cantare è proprio di chi ama” diceva Sant’Agostino e, il canto, infatti, non è soltanto un modo di esprimersi – hanno concluso – ma è soprattutto uno straordinario modo di comunicare tra i popoli”.

