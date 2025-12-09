«Per il sesto anno di fila l’accensione di “Biasi” apre le porte al Natale della nostra magnifica Serra San Bruno». Così il sindaco Alfredo Barillari ha commentato il nuovo capitolo di quella che ormai si sta consolidando come una vera e propria tradizione serrese. Tante le persone che hanno partecipato alla cerimonia in un clima festoso reso ancora più suggestivo dalle performance di alcuni artisti e dall’esibizione dei bambini del coro e dei ragazzi dell’oratorio della parrocchia San Biagio.

L’abete, che da queste parti si chiama “Biasi”, è stato donato all’amministrazione di Serra da Calabria Verde, ente strumentale della Regione che si occupa di forestazione e difesa del suolo. L’albero è illuminato da oltre 3000 led che disegnano anche una fascia tricolore che lo avvolge e la stella che splende sull’estremità, come si può apprezzare nelle foto di Gigi Gej che pubblichiamo.

«Negli ultimi mesi – ha concluso il sindaco - la nostra comunità ha vissuto momenti difficili dimostrando grande unità e solidarietà, possa questo periodo natalizio portare serenità a tutti noi e momenti di condivisione sincera con i nostri cari».