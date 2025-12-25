Tra luci, feste e tradizioni prosegue l'atmosfera natalizia nel comune di Soriano Calabro. Si respira aria di Natale dunque nel territorio sorianese, arricchito da molteplici iniziative che contribuiscono a rendere ancora più sentito questo periodo dell'anno.

Il presepe dei bambini

A tal proposito, prosegue il calendario di Natale stilato dalla Pro Loco Soriano Calabro che già da qualche settimana è attiva con eventi che coinvolgono ogni parte della popolazione. L'appuntamento, adesso, è per il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) dal momento che si svolgerà il presepe dei bambini. Insomma, le piccole e laboriose mani dei bambini regaleranno grandi emozioni dal momento che creeranno di sana pianta il loro presepe e raccontando la magia e semplicità del Natale. L'appuntamento è previsto a partire dalle ore 16:30 in via Roma (piazza centrale del paese) e sarà arricchito dagli zampognari, figure intramontabili di questo periodo. Ci sarà in seguito la sfilata che sarà diretta all'interno dei Ruderi, luogo suggestivo e che ben si sposa con l'iniziativa. Spazio alla purezza dei bambini per spiegare il vero significato del Natale.