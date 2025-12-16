Un vero e proprio fiume di persone ha animato la piazza principale di Soriano Calabro in occasione della Festa del Torrone, evento che ha segnato il debutto di una manifestazione destinata a entrare di diritto nel calendario natalizio del territorio. Per l’occasione è stato realizzato un torrone lungo circa 100 metri, simbolo di un’iniziativa che, fin dalla sua prima edizione, ha registrato una partecipazione straordinaria. Il centro storico del comune sorianese si è trasformato in un grande corso cittadino, immerso in un’atmosfera festosa e impreziosito dal clima natalizio che ha fatto da cornice all’evento, organizzato dalla Pro Loco SorianIdea con il supporto dell’Amministrazione comunale. Una data inaugurale capace di richiamare non solo il comprensorio, ma anche numerosi visitatori provenienti da tutta la provincia, confermandosi come un nuovo e significativo punto di riferimento delle festività invernali.

Il grande richiamo dell’evento

La manifestazione ha rappresentato una preziosa occasione di promozione e valorizzazione delle eccellenze artigianali locali, offrendo ai visitatori la possibilità di riscoprire il torrone tipico sorianese, autentico fiore all’occhiello della tradizione dolciaria del borgo, insieme ad altre produzioni realizzate secondo antiche ricette tramandate nel tempo. Accanto all’aspetto enogastronomico, l’evento ha consentito di far conoscere e apprezzare le bellezze artistiche, storiche e archeologiche di Soriano Calabro, rafforzando il legame tra cultura, identità e promozione del territorio. Il borgo si è così trasformato in un luogo di incontro e condivisione, capace di esprimere appieno i valori dell’accoglienza, della tradizione e della partecipazione collettiva.

Le parole di Domenico Alessandria (Pro Loco)

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Pro Loco SorianIdea, promotrice dell’iniziativa, per voce del presidente Domenico Alessandria: «Il successo di questa edizione è il frutto di un lavoro corale e di una forte sinergia tra istituzioni, produttori locali, volontari e cittadini. Il nostro impegno è rivolto alla tutela e alla valorizzazione del torrone tipico sorianese e, più in generale, delle produzioni dolciarie del territorio, intese non solo come eccellenze gastronomiche, ma come veri e propri strumenti di promozione culturale e identitaria. La grande partecipazione registrata rappresenta uno stimolo ulteriore a guardare al futuro con responsabilità, visione e rinnovato entusiasmo».

Il presidente Alessandria ha inoltre voluto sottolineare l’importanza dei numerosi contributi che hanno reso possibile la riuscita dell’evento: «Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri – 4° Reggimento a Cavallo di Roma – per l’elevata professionalità e il prezioso supporto garantito nello svolgimento della manifestazione in condizioni di piena sicurezza, conferendo all’evento anche un significativo valore simbolico e istituzionale. Un ringraziamento va alla presidenza del Consiglio regionale della Calabria per il sostegno istituzionale, al presidente del GAL Terre Vibonesi, Vitaliano Papillo, e al vicepresidente di Unindustria Calabria, Domenico Monardo, per la costante attenzione e il concreto supporto alle iniziative di promozione territoriale. Gratitudine anche alle attività imprenditoriali e artigiane locali – Ditta Alessandria, Lamanna Vincenzo, Monardo e Sorace Massimiliano – per il contributo determinante alla manifestazione, alla Protezione Civile di San Domenico per il fondamentale supporto organizzativo e logistico, e infine a tutti i volontari e ai soci della Pro Loco SorianIdea che, con spirito di servizio e alto senso civico, hanno dimostrato un profondo attaccamento alla comunità di Soriano Calabro».

La soddisfazione del sindaco

Soddisfazione condivisa anche dal sindaco di Soriano Calabro, Antonino De Nardo: «La Festa del Torrone rappresenta un appuntamento di straordinario valore per la nostra comunità, poiché unisce tradizione, cultura e prospettive di sviluppo. La significativa affluenza di visitatori dimostra come iniziative di questo livello siano fondamentali per promuovere il nostro borgo, le sue eccellenze e la sua storia, generando concrete opportunità di crescita culturale, turistica ed economica. Un lavoro importante e di grande qualità è stato svolto dalla Pro Loco SorianIdea, alla quale vanno i miei personali ringraziamenti e quelli dell’intera Amministrazione comunale».