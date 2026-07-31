Un appuntamento ormai radicato nella tradizione e diventato un vero e proprio marchio di fabbrica dell'estate sorianese e delle Serre vibonesi. Il prossimo 8 agosto, il suggestivo borgo di Soriano Calabro tornerà ad animarsi con il Festival "Arte, Sapori e Musica", la punta di diamante del calendario estivo locale, pronta ad accogliere migliaia di visitatori tra i suoi caratteristici vicoletti ricchi di storia.

Non si tratta di una semplice sagra, ma di una vera e propria celebrazione dell'identità territoriale: un'occasione speciale in cui il buon cibo e l'ottimo vino s'intrecciano con l'architettura, la cultura e l'artigianato locale.

La regia di Pro Loco "Sorianidea" tra passione e valorizzazione

Dopo il successo travolgente della scorsa edizione, la macchina organizzativa è tornata saldamente nelle mani della Pro Loco "Sorianidea". A muovere i volontari è la forte volontà di valorizzare le eccellenze del territorio, offrendo ai turisti e ai cittadini dei paesi limitrofi un'esperienza autentica, romantica e coinvolgente. I vicoli del centro storico saranno adornati a festa con luci suggestive e lunghe tavolate conviviali, simbolo dell'accoglienza e del senso di comunità che da sempre contraddistinguono la cittadina.

Un solo ticket per un menù completo

La formula dell'evento è pensata per consentire a tutti di vivere un'esperienza gastronomica itinerante e completa. Con l'acquisto di un solo ticket, i partecipanti potranno percorrere le viuzze del paese e degustare tutte le portate dislocate nei vari stand dedicati: si potrà iniziare con antipasti e stuzzicherie come frittelle di carne e zucchine, zeppole dorate e la classica pitta con pipi e patati; si procederà poi con piatti forti come pasta con fagioli e 'nduja, trippa con patate e pannocchie di mais bollite; infine digestione e relax con frutta fresca di stagione, frutta secca caramellata, dolci tipici e amari locali. In ogni stand, inoltre, ci saranno vino locale, birra artigianale e acqua fresca.

Ad arricchire il percorso enogastronomico, i cui dettagli specifici del menù riserveranno ancora qualche sorpresa da scoprire sul posto, ci saranno esposizioni artistiche, musica dal vivo e l'estro di artisti locali. Insomma, è quasi tutto pronto per il prossimo 8 agosto dove il centro storico si trasformerà in un nucleo tra storia e tradizione.