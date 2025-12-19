Mancano solamente sette giorni a Natale e ciò non si racchiude solo nella corsa al cenone e ai regali sotto l'albero, ma all'atmosfera di luci e famiglia che caratterizza tale periodo, amplificando non solo il significato di tradizione e famiglia ma anche quello del tempo e della condivisione.

L'evento natalizio

Proprio caratterizzato su questi principi è il calendario natalizio stilato dalla Pro Loco di Soriano, e con gli eventi che sono iniziati lo scorso 10 dicembre. Nella due giorni tra il 17 e il 18 dicembre, inoltre, ampia attenzione è stata data agli anziani e alla popolazione più fragile, dimostrando loro vicinanza e sorrisi.

Nei giorni scorsi, infatti, una rappresentanza della Pro Loco ha fatto visita prima alla casa di riposo San Francesco e poi alla Rsa dell'Ospedale di Soriano.

Parla Daffinà

Momenti di sincera condivisione hanno arricchito le due visite, fortemente volute nel calendario dalla stessa Pro Loco e come fa intendere la presidente dell'associazione, Maria Teresa Daffinà: «Tra i tanti eventi natalizi della nostra Pro Loco, non poteva mancare l'amore e l'affetto nei confronti di queste due grandi famiglie. Abbiamo giocato a tombola e poi riso, scherzato e ballato rivivendo anche momenti di nostalgia. Loro hanno arricchito la nostra serata, facendo sì che anche noi riflettessimo su quelle che sono le tradizioni fondamentali e su quello che è il vero significato del Natale. Siamo tornati a casa con il cuore colmo di gioia e serenità. Basta poco per rendere felice una persona, dal momento che basta un sorriso o un abbraccio».