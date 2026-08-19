Il 22 agosto l’evento dedicato a Mata e Grifone riporterà in scena una delle espressioni più identitarie del folklore calabrese, tra memoria delle incursioni turche, cultura mediterranea e intrattenimento

Il ritmo dei tamburi, le danze frenetiche e, sullo sfondo, la suggestiva Torretta. Torna a Briatico, il 22 agosto alle ore 19.30, l’ormai tradizionale appuntamento con lo “Sbarco dei giganti”, giunto alla sesta edizione.

La manifestazione è promossa da Massimo Limardo, proprietario della coppia di fantocci di cartapesta “Cola e Concettina”, in collaborazione con il bar “Il Timone” e con il Comune di Briatico. «È ormai un appuntamento fisso in agosto – spiega Limardo – e richiama ogni anno tantissime presenze, non solo del posto, ma anche tra gli ospiti che in questo periodo soggiornano in paese per le vacanze estive».

Per una sera, dunque, località Marina diventerà il fulcro di una festa dedicata al folklore e all’identità storica della cittadina costiera e, più in generale, del Vibonese. Anno dopo anno, l’appuntamento dedicato ai giganti ha conquistato grandi e piccini, pronti a lasciarsi coinvolgere dal fascino di una tradizione dalle radici antiche. Nel corso della serata ci sarà spazio anche per il racconto della storia dei giganti.

Le incursioni turche

Le figure di Mata e Grifone, nella tradizione locale, rievocano alcune delle pagine più difficili della storia della Calabria. Un tempo, infatti, il timore delle incursioni turche, segnate da episodi di violenza e depredazioni, condizionava profondamente la vita delle comunità costiere.

La danza tra i due fantocci di cartapesta rappresentava uno strumento per esorcizzare la paura dell’invasione e, al tempo stesso, un simbolo di incontro e dialogo tra culture diverse. Ancora oggi, in occasione delle principali ricorrenze, Mata e Grifone animano le vie di numerosi centri del comprensorio vibonese con le loro caratteristiche danze di corteggiamento, accompagnate dall’inconfondibile ritmo dei tamburi.

L’appuntamento di Briatico sarà dunque un omaggio alle tradizioni calabresi, inserite nel più ampio contesto della storia e della cultura del Mediterraneo.

Nella stessa serata previsto un ulteriore appuntamento inserito a sorpresa nel cartellone estate 2026 promosso dal Comune di Briatico. In piazza IV Novembre, infatti, si terrà il concerto di Davis Muccari. Inizio alle ore 22.00.