Due eventi, “Accendere la miccia” e “Decisioni che cambiano una vita”, in contemporanea trasformano la regione in un laboratorio di visioni, storie e cambiamento

Il 22 maggio 2026 non sarà una data qualunque per la Calabria. In un «derby della cultura» che unisce idealmente tutta la regione, le città di Cosenza e Vibo Valentia ospiteranno contemporaneamente i propri eventi TEDx. Se a Vibo il focus sarà sulle decisioni che cambiano la vita, a Cosenza la parola d’ordine è una sola: «Accendere la miccia».

Ma cos’è, esattamente, un TEDx?

Per chi non lo sapesse, il TEDx è un programma di eventi locali, organizzati in modo indipendente, che ricalcano il format del celebre TED americano. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: «Ideas Worth Spreading» (idee che meritano di essere diffuse). Brevi talk, massimo 18 minuti, dove esperti, sognatori e professionisti condividono visioni capaci di smontare pregiudizi, ricostruire visioni e ispirare il cambiamento. E quest’anno, la Calabria ha deciso di farlo in grande stile.

TEDx Cosenza: il fuoco delle idee al Teatro TAU

L’appuntamento cosentino si terrà nella cornice accademica del Teatro TAU (Unical) alle ore 15:00. Il tema scelto, «Accendere la miccia», è un invito diretto a smettere di aspettare e iniziare a trasformare il desiderio in azione, partendo dalle proprie radici. A guidare il pubblico in questo viaggio sarà Gianfranco Valenti, voce storica di Rai Radio 1 e Rai Radio 2, che torna nella sua terra per dare ritmo e profondità ai racconti degli speaker.

I protagonisti sul palco: storie che partono da qui per parlare al mondo

Il parterre di speaker di questa edizione è un mix potente di eccellenze internazionali e legati visceralmente al territorio calabrese: Francesco Mazzei, lo chef che ha portato la Calabria nelle cucine reali britanniche e sulle tavole del mondo (cucinando per Re Carlo III e la regina Camilla). Per lui, la cucina è la forma più alta di autenticità identitaria.

Antonio Nicaso, Storico delle mafie e docente alla Queen’s University in Canada. Uno dei massimi esperti mondiali di legalità, porterà una riflessione sulla necessità di comprendere il presente per costruire un futuro più libero.

Anna Barbaro, atleta paraolimpica calabrese, ha conquistato la medaglia d’argento a Tokyo nel paratriathlon. La sua è una storia di luce e resilienza: insegnare a non arrendersi nemmeno quando tutto sembra andare contro.

Silvio Sangineto, dalla Calabria alla Silicon Valley, oggi leader in Microsoft nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Racconterà come la capacità di reinventarsi sia la vera chiave per guidare il cambiamento tecnologico.

Il dibattito scientifico e tecnologico sarà arricchito dal Rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, uno dei profili italiani più autorevoli nel campo dell’Intelligenza Artificiale.

Un altro profilo di livello internazionale è Franca Melfi, pioniera dell’innovazione applicata alla medicina (ha eseguito la prima procedura robotica per il trattamento del tumore al polmone ed è stata la prima donna presidente di una delle più importanti società scientifiche europee «European Association for Cardio-Thoracic Surgery»), per lei, la nostra terra insegna a immaginare il futuro anche dove sembra non esserci spazio.

Infine, il radicamento territoriale e l’innovazione rurale saranno esplorati dall’architetta e imprenditrice Rita Bilotti, che ha scelto di tornare per trasformare l’azienda agricola di famiglia (Serragiumenta) in un’eccellenza moderna, unendo terra e visione; dal giurista Antonio Viscomi, docente di Diritto del Lavoro presso l’Università Magna Graecia e Vicepresidente di Entopan, la sua riflessione sarà sull’innovazione come leva concreta di sviluppo per una Calabria che non vuole più restare ai margini; e da Simona Lo Bianco che dopo lunghi anni fuori dall’Italia, ha scelto la Calabria ed è tornata per mettersi in gioco con competenze e concretezza al servizio di uno dei luoghi più affascinanti del patrimonio naturalistico italiano: i Giganti della Sila. L’evento non sarà solo una serie di discorsi, ma un’esperienza immersiva di networking e condivisione.

TEDx Vibo Valentia: la sera delle «grandi scelte»

Qualche ora dopo, alle 18:00, i riflettori si sposteranno sul Teatro Comunale di Vibo Valentia. Se a Cosenza si «accende il fuoco», a Vibo ci si chiede come alimentarlo. Il tema «Decisioni che cambiano una vita» è il filo conduttore di una serata guidata dalla giornalista televisiva e report Lea Orifici, pronta a dare ritmo e sensibilità giornalistica alle storie, insieme a RobertoCosentino, Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale della Regione Calabria che porterà la sua visione strategica sul valore dell’identità territoriale.

Gli speaker protagonisti sul palco di TEDx Vibo Valentia

Anche il palco di Vibo Valentia sarà un incrocio di mondi incredibilmente diversi, ospiterà quattordici testimonianze d’eccezione, partendo dal mondo della legalità e del diritto: la divulgazione si farà vicina ai cittadini con Angelo Greco, l’avvocato e giornalista che con il progetto «La legge per Tutti» ha rivoluzionato la comunicazione giuridica (meritando l’attenzione di Forbes e la co-conduzione su Rai 1 Tempo e Denaro), e con il rigore del penalista Salvatore Staiano, voce autorevole capace di analizzare il confine sottile tra giustizia, libertà e responsabilità.

Questo impegno civile troverà la sua espressione più profonda nel coraggio di Don Giacomo Panizza, fondatore della Comunità Progetto Sud che da cinquant’anni – e dal 2002 sotto scorta – trasforma i beni confiscati alle cosche in spazi di inclusione. Nel percorso di Zineb Soukrati, collaboratrice al Parlamento Europeo, che racconterà il riscatto di una generazione che chiede voce, partendo dal suo traguardo come prima laureata della propria famiglia.

L’innovazione e l’imprenditorialità si intrecceranno poi con la visione globale di Ginevra Lamborghini, Vicepresidente in Tonino Lamborghini S.p.A. e in guida dei progetti Healthy Lifestyle che fondono design italiano e benessere data-driven, e con l’alchimia gastronomica di Roberto Davazo, che con coraggio e talento ha trasformato la pizza in un’eccellenza internazionale partendo dalle radici calabresi BOB.

Lo sport e lo spettacolo diventeranno invece potenti metafore di resilienza grazie ad Andrea Giovannini, medaglia d’oro e di bronzo olimpica nel pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026, e a Lys Gomis, ex portiere di Serie A del Senegal, pronto a testimoniare come la fragilità possa tramutarsi in forza dopo le cadute più dure del calcio professionistico.

L’identità e l’evoluzione personale saranno al centro dei talk di Shaila Gatta, prima ballerina al Festival di Sanremo ee Velina da record storico (928 puntate) a Striscia la notizia e oggi imprenditrice nel settore beauty.

A chiudere questo cerchio di competenze messe al servizio della missione umana, infine il medico chirurgo d’eccellenza, direttore della UOC di chirurgia generale “Falcone” dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza e professore associato all’Università della Calabria Bruno Nardo, riferimento nazionale per i trapianti e la chirurgia oncologica; il medico nutrizionista Tiziano Scarparo, divulgatore seguitissimo sul tema del benessere consapevole e del digiuno intermittente; Pasquale Tridico (economista e professore ordinario di Politica economica all’Università di Roma Tre) che ha dedicato il suo percorso di studio e impegno pubblico ai grandi temi del lavoro, del welfare e delle disuguaglianze sociali; Gianluca Callipo già sindaco di Pizzo ed esperto di istituzioni, che porterà sul palco il peso, la verità e la dignità delle decisioni pubbliche che impattano sulla comunità.

Non solo il 22 maggio: la mappa dei TEDx in Calabria

Il raddoppio tra Cosenza e Vibo Valentia è parte di una stagione straordinaria che sta toccando ogni angolo della regione. Lo scorso 8 marzo, il Museo e Giardini di Pitagora (KR) ha ospitato la prima edizione di TEDx Crotone. Con il tema «Menti audaci si elevano al confine», l’'evento ha visto la partecipazione di nomi del calibro del procuratore Nicola Gratteri e dell’astrofisica Sandra Savaglio.

Il 18 marzo, a Rende, si è tenuto il TEDxYouth@LiceoPitagora, un evento interamente dedicato alle visioni delle nuove generazioni, dimostrando che il format sta mettendo radici anche nelle scuole. Per chi non riuscirà a partecipare agli eventi di maggio, l’appuntamento è per il 27 giugno 2026 con la prima edizione di TEDx Amantea (CS), con il tema «Le radici del cambiamento», presso il Chiostro di San Bernardino.

In questo panorama non vanno dimenticati TEDxReggio Calabria che dopo la fantastica riuscita dello scorso anno, stanno progettando un evento senza precedenti, ancora più ambizioso e d’impatto, e TEDx Catanzaro, che dopo il grande successo del debutto ad ottobre 2025, si conferma un punto di riferimento per il capoluogo.

Un invito a fare «rumore»

Partecipare a un TEDx non significa solo assistere a uno spettacolo, ma entrare a far parte di una comunità che crede nel potere delle idee. Il 22 maggio sarà il cuore pulsante di questo movimento, un invito a scegliere se «essere la miccia» o «la mano che la accende». I biglietti sono disponibili sulle piattaforme ufficiali: un posto in platea è il primo passo per smettere di immaginare il futuro e iniziare a costruirlo.