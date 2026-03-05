Sul palco si alterneranno 8 relatori provenienti da cultura, sociale, ricerca, sport e comunicazione per raccontare scelte capaci di cambiare il percorso individuale e quello delle comunità

Il format internazionale TEDx torna a Vibo Valentia. L’appuntamento è fissato per il 22 maggio, quando la città ospiterà una nuova edizione dell’evento ispirato all’esperienza TED e diffuso nel mondo attraverso appuntamenti locali organizzati su licenza, con l’obiettivo di portare sul palco idee, storie e visioni capaci di lasciare un segno.

Un palco per idee e storie

«TEDx non è una conferenza tradizionale, è una serata in stile teatro, costruita con una curatela editoriale rigorosa e un ritmo preciso». Gli interventi sono pensati per essere brevi e accessibili: «Sul palco si alternano interventi brevi e intensi, pensati per essere chiari, accessibili e concreti».

Ogni relatore ha a disposizione circa venti minuti per condividere un’idea o un’esperienza capace di aprire nuove prospettive. «Ogni speaker ha un tempo limitato per condividere un’idea, una scelta, una ricerca o un’esperienza che possa cambiare prospettiva, aprire domande, generare consapevolezza».

Il tema dell’edizione 2026

Il filo conduttore scelto per il 2026 è «Decisioni che cambiano una vita». Un tema che guarda alle scelte individuali e alle responsabilità collettive. Gli organizzatori lo descrivono così: «Decisioni che segnano un prima e un dopo, che aprono strade, che trasformano un percorso o il modo in cui una comunità immagina il proprio futuro».

Sul palco sono previsti circa otto interventi, con ospiti provenienti da ambiti diversi – cultura, sociale, impresa, ricerca, sport e comunicazione – per offrire punti di vista differenti e narrazioni rivolte a un pubblico ampio.

L’organizzazione

A coordinare l’organizzazione dell’evento è Anthony Lo Bianco, impegnato da anni a portare in Calabria appuntamenti TEDx e iniziative di partecipazione culturale. «TEDx è un modo per mettere in circolo idee e storie che aiutano le persone a leggere meglio la realtà e a immaginare possibilità nuove», sottolinea.

I prossimi annunci

Ulteriori dettagli su programma, sede dell’evento, ospiti e modalità di partecipazione saranno comunicati nelle prossime settimane attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione. L’appuntamento del 22 maggio segna così il ritorno in città di un format internazionale dedicato alla condivisione di idee ed esperienze capaci di stimolare nuove riflessioni.