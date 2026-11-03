Un mese di musica tra piazze, vicoli e affacci panoramici, con concerti al tramonto e spettacoli serali che hanno accompagnato turisti e residenti alla scoperta del centro storico. Si è conclusa il 31 ottobre la prima edizione di Blue Jazz Tropea, la rassegna che per tutto il mese ha portato nella cittadina della Costa degli Dei le sonorità del jazz, dello swing e della bossa nova, con l'obiettivo di arricchire l'offerta culturale e contribuire a prolungare la stagione turistica anche in autunno.

Dal 2 al 31 ottobre, ogni venerdì e sabato, la manifestazione ha trasformato alcuni degli scorci più suggestivi di Tropea in palcoscenici a cielo aperto. Una formula che, secondo gli organizzatori, ha riscosso particolare apprezzamento tra i numerosi turisti stranieri ancora presenti in città, confermando le potenzialità di un'offerta culturale capace di valorizzare il territorio anche oltre i tradizionali mesi estivi.

Dai concerti al tramonto alle serate nelle piazze

La particolarità di Blue Jazz Tropea è stata la scelta di distribuire gli appuntamenti musicali in diversi luoghi del centro storico. Al tramonto, piccoli ensemble si sono esibiti tra piazze e affacci panoramici, lasciando poi spazio ai concerti serali in luoghi simbolo come piazza Ercole e piazza Vittorio Veneto.

Tra i protagonisti delle esibizioni pomeridiane figurano l'Anush Trio e Duo, con Veronica Russo, Pietro Vallone, Paolo Speziale e Domenico De Paola, il duo formato da Elviranna Aceto e Marco Greco, quello di Daniela Butera e Domenico Cocciolo, Lorenzo Labate e Francesco Pio La Macchia e il Chiriano-Rovere-Cerullo Trio.

Particolarmente ricco anche il cartellone serale, che ha visto alternarsi numerose formazioni, tra cui lo Stolen Jazz Trio, il Sasà Calabrese Trio, il Collettivo Musicale Calabro, il Giuseppe Santelli Trio, gli Swinging Four, il Myriad Jazz Quartet, il Rocco Riccelli Quartet e il Nives Raso Latin Jazz Quartet.

Tra le presenze di maggiore richiamo quella del musicista e compositore francese Michel Godard, che si è esibito con la formazione F. Caligiuri Group - Olimpo, portando nella rassegna la propria esperienza artistica internazionale.

La collaborazione con commercianti e operatori turistici

Nel bilancio tracciato dagli organizzatori viene sottolineato anche il contributo della comunità locale. L'accoglienza dei cittadini e la disponibilità dei commercianti e degli operatori economici del centro storico hanno accompagnato lo svolgimento della manifestazione, favorendo l'integrazione degli spettacoli con la vita quotidiana della città.

Blue Jazz Tropea è un progetto ideato e realizzato da Maria Antonietta Pugliese per la Pro Loco di Tropea, che ha organizzato l'iniziativa in collaborazione con l'amministrazione comunale. La manifestazione è stata finanziata dalla Regione Calabria attraverso un bando regionale e sostenuta dal Comune guidato da Giovanni Macrì.

La gestione artistica, tecnica e logistica è stata affidata a Sud Studio Digital Sound di Cosenza, che ha coordinato i diversi appuntamenti e l'allestimento dei palcoscenici urbani.

L'obiettivo è rendere Blue Jazz un appuntamento stabile

Con la conclusione della prima edizione, gli organizzatori guardano già alla possibilità di dare continuità all'iniziativa. L'ambizione è trasformare Blue Jazz Tropea in un appuntamento stabile del calendario culturale cittadino, capace di richiamare visitatori anche nei mesi autunnali.