Dal 2 al 31 ottobre appuntamenti ogni venerdì e sabato tra piazza Ercole e piazza Vittorio Veneto. Anche blues, swing e sonorità latine per la prima edizione di Blue Jazz Tropea. Macrì: «Un nuovo tassello della destagionalizzazione»

Dieci serate, venti formazioni musicali e due delle principali piazze di Tropea trasformate in palcoscenici a cielo aperto. La città prova a dare un nuovo ritmo all’autunno con la prima edizione di Blue Jazz Tropea, rassegna che dal 2 al 31 ottobre porterà concerti ogni venerdì e sabato tra piazza Ercole e piazza Vittorio Veneto.

Un mese dedicato soprattutto al jazz e alla musica afroamericana, ma con un programma aperto anche a blues, swing, sonorità latine e contaminazioni tra generi differenti. Dietro l'iniziativa c'è però anche un obiettivo che va oltre il cartellone musicale: continuare a riempire di eventi la città dopo la conclusione della stagione balneare e provare a consolidare il percorso di destagionalizzazione turistica.

«Blue Jazz Tropea nasce come laboratorio e come investimento culturale – spiega il sindaco Giovanni Macrì –. Vogliamo costruire un appuntamento fisso del calendario cittadino, capace di portare persone a Tropea, sostenere le attività economiche, offrire nuove ragioni di permanenza e rafforzare quella strategia di destagionalizzazione sulla quale stiamo lavorando con continuità».

Venti formazioni nelle piazze di Tropea

Il programma mette insieme numerosi musicisti e progetti provenienti da esperienze differenti. Sul palco saliranno Stolen Jazz Trio, Sasà Calabrese Trio, Collettivo Musicale Calabro, Francesco Caligiuri Group – Olimpo feat. Michel Godard, Bruno Marrazzo & Rosa Martirano, Giuseppe Santelli Trio, Nova Luna e Nauplia Quartet.

Spazio inoltre a Swinging Four, 3 for Queen, Toxicity Duo, DiStella feat. Federfolla, Even Trio, Myriad Jazz Quartet, Rocco Riccelli Quartet, Nives Raso Latin Jazz Quartet, Quel Trio feat. Sebastiano Ragusa, Lorenzo Iorio Quartet, The Axolotl Project e Body&Soul.

Saranno complessivamente dieci le serate, distribuite tra tutti i venerdì e i sabato di ottobre, con l'obiettivo di creare una continuità di appuntamenti anziché concentrare l'offerta in un unico fine settimana.

Da ottobre al Natale

Per l'amministrazione comunale questa prima edizione sarà anche un test per capire quale risposta arriverà da residenti, visitatori e operatori economici e valutare come sviluppare la manifestazione negli anni successivi.

L'intenzione dichiarata è quella di attribuire a ottobre una propria identità all'interno del calendario degli eventi di Tropea, creando una sorta di ponte tra la stagione estiva e il successivo programma legato al Villaggio di Natale e alle iniziative delle festività.

«Noi mettiamo le piazze, la città mette la sua magia, i musicisti il loro talento – conclude Macrì –. Blue Jazz Tropea nasce con questa ambizione: trasformare ottobre in un mese di musica, incontro, qualità e bellezza condivisa».

Il primo appuntamento è dunque fissato per venerdì 2 ottobre, mentre l'ultima serata è prevista sabato 31. Un intero mese nel quale Tropea proverà a verificare se anche la musica può diventare uno degli strumenti per far continuare la stagione oltre l'estate.