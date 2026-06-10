Prosegue la stagione concertistica “I Maestri del Torrefranca”, il progetto del Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca che affida il palcoscenico ai docenti dell’istituto, valorizzandone l’attività artistica accanto a quella didattica.

Domani, giovedì 11 giugno, alle ore 18.00, nell’Aula Magna dell’ex Collegio dei Gesuiti a Vibo Valentia, è in programma un nuovo appuntamento dedicato al jazz dal titolo “Composed on Piano - Pianisti con la penna”.

Protagonisti della serata saranno il pianista Bruno Montrone, il contrabbassista Dario Rosciglione e il percussionista Vittorino Naso.

Più che una semplice esecuzione di standard o classici del repertorio, il concerto propone un percorso nella storia della composizione jazz osservata da una prospettiva specifica: quella dei pianisti che hanno contribuito a definire linguaggi, estetiche e visioni della musica contemporanea.

Ogni brano selezionato rappresenta «un universo sonoro differente», una lettura originale del rapporto tra scrittura e improvvisazione, elemento centrale della tradizione jazzistica. In questo linguaggio musicale, la composizione non è una struttura rigida, ma una traccia aperta che si completa nell’interazione tra musicisti e nella libertà espressiva dell’esecuzione.

In questo dialogo tra partitura e creazione estemporanea, il pianoforte di Bruno Montrone diventa il fulcro del racconto musicale, sostenuto dal contrabbasso di Dario Rosciglione e dalle percussioni di Vittorino Naso, in una conversazione artistica capace di trasformare ogni esecuzione in un evento irripetibile.

Il concerto rappresenta inoltre un’occasione per sottolineare l’attenzione che il Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca dedica ai linguaggi del jazz e della musica contemporanea, ambiti che si affiancano alla tradizione classica in un’offerta formativa sempre più ampia.

“I Maestri del Torrefranca” si conferma così un progetto che valorizza il profilo artistico dei docenti dell’istituto, offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare musicisti impegnati sia nell’attività concertistica sia nella formazione delle nuove generazioni.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.