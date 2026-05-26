Un nuovo appuntamento culturale arricchisce il calendario delle iniziative promosse dall’associazione “Radici per il Futuro”, realtà ormai consolidata nel panorama culturale vibonese grazie all’impegno costante della presidente Rosa Alba Nardo e di un gruppo di ex allievi del Liceo Classico “Michele Morelli” che negli ultimi anni hanno saputo trasformare il legame con lo storico istituto in un laboratorio permanente di riflessione, memoria e valorizzazione culturale del territorio.

Domattina, mercoledì 27 maggio, alle ore 11.00 nell’Aula Magna del Liceo Classico Michele Morelli, si terrà infatti la presentazione del romanzo “L’Ultima Notte” di Maurizio Bonanno, sociologo, giornalista e autore da sempre impegnato nell’approfondimento storico e identitario della Calabria e del Mediterraneo.

La presentazione

L’evento – si legge in una nota di presentazione – rappresenta molto più di una semplice presentazione editoriale. Si inserisce infatti nel percorso culturale che “Radici per il Futuro” sta portando avanti con continuità, promuovendo incontri, dibattiti e momenti di approfondimento rivolti soprattutto alle giovani generazioni, nella convinzione che la cultura possa ancora essere strumento di crescita civile e consapevolezza collettiva.

Accanto all’associazione, un ruolo importante è svolto anche dalla sezione di Vibo Valentia dell’Unione insigni al merito della Repubblica, partner dell’iniziativa. Una collaborazione significativa anche perché lo stesso autore del libro, Maurizio Bonanno, ne è presidente, a testimonianza di un intreccio tra attività culturale, impegno civile e valorizzazione del territorio che da tempo caratterizza l’azione dell’associazione.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti della presidente Rosa Alba Nardo e del dirigente scolastico Raffaele Suppa. La presentazione dell’opera sarà affidata alla professoressa Vania Continanza, mentre il coordinamento sarà curato dal professor Antonino Fortuna. Le conclusioni saranno affidate allo stesso autore.

L’ultima notte

“L’Ultima Notte”, pubblicato da Il Cristallo Editore, si muove nel solco del romanzo storico e affronta il tema dei Cavalieri Templari attraverso una narrazione che intreccia rigore documentale e dimensione intimista.

La critica che ha accompagnato le prime presentazioni dell’opera – prosegue la nota - ha evidenziato soprattutto la capacità narrativa di Bonanno di umanizzare la figura del cavaliere templare, sottraendola alla retorica del mito per restituirla a una dimensione profondamente umana.

Al centro del romanzo vi è infatti la figura di fra’ Oliviero di Bivona, personaggio realmente esistito che nel libro diventa simbolo del conflitto tra fede, amore, dovere e memoria storica. Secondo diverse recensioni, uno degli aspetti più riusciti dell’opera è proprio la capacità di fondere la ricostruzione storica con una forte introspezione psicologica, attraverso una scrittura evocativa e ricca di tensione emotiva.

In particolare, si sottolinea come il romanzo riesca a trasformare il Castello di Bivona in un vero luogo della memoria, sospeso tra passato e presente, mentre la figura del protagonista si muove dentro un dramma umano che supera la semplice ambientazione medievale per parlare anche al lettore contemporaneo.

Non manca inoltre un elemento particolarmente apprezzato dagli amanti del romanzo storico: l’attenzione alla verosimiglianza e alla ricostruzione dell’epoca. Un aspetto che oggi i lettori considerano fondamentale nel genere storico, come emerge anche da numerose discussioni letterarie e recensioni online dedicate ai romanzi ambientati nel Medioevo e all’universo templare.