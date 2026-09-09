Il musicista sarà protagonista del secondo appuntamento della stagione concertistica dell’A.Gi.Mus in programma venerdì 11 settembre con un programma che attraversa epoche e linguaggi differenti

La stagione concertistica dell’A.Gi.Mus. torna protagonista a Vibo Valentia. Venerdì 11 settembre alle ore 18, l’Auditorium Valentianum ospiterà il secondo appuntamento della rassegna organizzata dalla sezione cittadina dell’associazione.

Protagonista della serata sarà Andrea Fucà, pianista dalla solida formazione accademica e con diversi riconoscimenti ottenuti nel corso della propria attività artistica. Il musicista sarà impegnato in un programma particolarmente articolato, costruito attraverso pagine appartenenti a epoche e linguaggi differenti.

Il percorso musicale spazierà infatti dalla polifonia di Bach nella trascrizione di Busoni al repertorio romantico di Beethoven e Chopin, fino alle atmosfere impressionistiche di Ravel. Un programma che richiede tecnica, sensibilità interpretativa e capacità di confrontarsi con registri musicali molto diversi tra loro.

Soddisfazione viene espressa dal direttore artistico dell’A.Gi.Mus., Andrea Brissa: «Siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare questa nuova fase della nostra stagione accogliendo sul palco un talento della nostra terra dalla caratura e dal percorso accademico così solidi. Ospitare il maestro Andrea Fucà significa offrire alla città e agli appassionati un concerto di vertice, in cui la grande tradizione pianistica si sposa con la freschezza interpretativa di una maturità artistica ormai consolidata».

Brissa sottolinea inoltre come l’appuntamento rientri nel percorso portato avanti dall’associazione per promuovere la musica e creare occasioni di condivisione culturale sul territorio.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo, del Dipartimento delle Attività Culturali e della Città di Vibo Valentia.