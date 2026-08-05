Il mare e il cinema tornano a incontrarsi a Vibo Marina. Venerdì 7 agosto, alle 21.30, il porto ospiterà la sesta edizione di "Ti Porto al Cinema", la rassegna promossa dalla Pro Loco e inserita nel cartellone estivo.

Protagonista della serata sarà "Coco", il film d'animazione Disney-Pixar vincitore di due Premi Oscar. Una storia che racconta sogni, musica, memoria e legami familiari, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.

La proiezione, a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, sarà preceduta da una breve introduzione dedicata al film e al tema dell'educazione continua.

A rendere ancora più suggestivo l'evento sarà la location: la retrobanchina "Fiume" del porto di Vibo Marina, accanto alla Capitaneria di Porto, con la baia di Porto Santa Venere a fare da sfondo. Per una sera, uno dei luoghi simbolo dell'economia del mare si trasformerà in un cinema all'aperto, valorizzando uno degli scorci più caratteristici della città.

L'iniziativa è organizzata dalla Pro Loco, con la collaborazione dell'Istituto Vespucci-Murmura e del Comune di Vibo Valentia, il supporto della Capitaneria di Porto, dell'Autorità di Sistema Portuale e della gelateria "Il Gabbiano".