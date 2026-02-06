Domenica 8 febbraio il primo appuntamento sul lungomare dalle ore 15. Viaggio dietro le quinte tra i preparativi: «Il vero divertimento è iniziato un mese fa tra risate e colla a caldo»

Il countdown è agli sgoccioli. Il lungomare di Vibo Marina si prepara a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per la seconda edizione del Carnevalmare. Il primo appuntamento è fissato per domenica 8 febbraio, a partire dalle ore 15:00, quando i giganti di cartapesta (e non solo) inizieranno a sfilare tra la folla.

Siamo entrati nel "quartiere generale" dei carristi, dove il clima è frenetico ma colmo di entusiasmo. C’è chi cuce gli ultimi costumi, chi ritocca con il pennello le sagome e chi mette a punto i meccanismi dei carri. Ma il segreto del successo, dicono i protagonisti, non sta solo nel risultato finale: «Il vero divertimento è iniziato un mese e mezzo fa – raccontano tra uno scherzo e l'altro – quando ci siamo ritrovati per progettare e costruire. La festa è prima di tutto nostra, nello stare insieme».

Le novità del 2026

Il successo dello scorso anno è stato lo stimolo per fare le cose in grande. Emanuela Minasi, del Comitato Carnevalmare, conferma la crescita dell'evento: «Siamo il fulcro organizzativo di una macchina che quest'anno raddoppia. Passiamo da tre a cinque carri in gara. Ci saranno gruppi di ballo e tante sorprese che non posso svelare».

Ogni carro ha una sua anima. Ugo De Carolis, progettista del carro di Portosalvo (Eden Park), punta tutto sulla sostenibilità: «Il nostro è un carro ecologico, realizzato al 100% con materiali di riciclo. Il tema? È un segreto di Pulcinella, lo sanno tutti – ammette – ma non si dice per scaramanzia».

C’è poi il mondo incantato della scuola dell'infanzia "La Coccinella" in collaborazione con il Vivaio Amoroso. Grazia Panarello e Roberto Amoroso presentano "Colorino e i guardiani del bosco": «Un tema magico che coinvolge bambini e genitori. Vedere le famiglie partecipare con questa foga è la nostra soddisfazione più grande», spiega la direttrice Panarello.

Per chi ama il brivido e i temi forti, la Margot Fontaine – guidata da Giuseppe Mignolo e Graziella Teti – propone un carro ispirato alla serie cult Stranger Things: «Parleremo di amicizia e unione contro il male. Ci abbiamo lavorato sul filo del rasoio, ma siamo pronti a vincere!», dicono scherzando tra le provocazioni bonarie degli altri carristi.

Il Carnevalmare non è solo una sfilata, ma il segno di una rinascita sociale per la cittadina portuale. Domenico Lo Schiavo, tra i motori dell'organizzazione, sottolinea l’importanza di aver riportato questa tradizione a Vibo Marina dopo anni di assenza: «Siamo un team affiatato. Tutti quelli che vedete lavorare sono contemporaneamente carristi e organizzatori».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla guida spirituale Don Enzo Varone, agli assessori comunali Stefano Soriano, Marco Miceli, ad Antonio Schiavello e a tutte le associazioni del territorio che hanno sostenuto il progetto.

«Tempo permettendo – concludono gli organizzatori – sarà un evento ancora più grande. Evviva il Carnevale di Vibo Marina!».

Il programma

Domenica 08/02/2026 dalle ore 15:00

Apertura con i Giganti Mata e Grifone (punto di raccolta Piscina Comunale);

sfilata dei Carri allegorici, gruppi mascherati, scuole dell’infanzia, scuole primarie, gruppi di ballo;

ore 17:00 intrattenimento con “Tony il mago delle bolle”(Area vicino ex Ciro’s Pub)

Mascotte itineranti, Truccatrici, e Gadget by MammaCheFesta (area Tropical)

WIZDOM DRUM Street Band by Veipo

Dj set e animazione a cura di “’Nd’Arranciamu”

Sabato 14/02/2026 dalle ore 15:30

Sfilata delle Mascherine

Consegna attestati partecipazione e premiazione (iscrizione GRATUITA entro le 12.00 - palco centrale sul corso | area Bar La Vela) contatto telefonico per iscrizione +39 320 258 5115.

Presentazione e spettacolo di Magia a cura di Massimo Cappuccio ed Emanuela Minasi, Animazione per bambini, zucchero filato.

Intrattenimento musicale Back to ‘90

Dj set e animazione a cura di “Timpani Eventi”

Domenica 15/02/2025 dalle ore 15:00

Apertura i Giganti Mata e Grifone;

Sfilata dei Carri allegorici, gruppi mascherati,scuole dell’infanzia, scuole primarie, gruppi di ballo;

ore 17:00 Spettacolo artisti di strada: Fuoco e clownerie(area di fronte gelateria il Gabbiano)

Mascotte itineranti, truccatrici, e Gadget by MammaCheFesta ( area Tropical)

DIXIELAND JAZZ Street Band by Veipo

Intrattenimento musicale Back to ‘90 - Taranta Dance

Dj set (F.Modesti / Vlab) e animazione a cura di “Timpani Eventi”

Premiazioni

Martedì 17/02/26 dalle ore 18:30

Carnevale in Auditorium Giubileo 2000

Karaoke e animazione con LUNA

Laboratorio per bambini di dolcetti carnevaleschi con Emanuela e pasticceria LA MIMOSA