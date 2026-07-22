"Oltre il fango" unirà memoria, prevenzione e protezione civile con incontri, testimonianze e il ricordo delle quattro vittime della tragedia del 3 luglio 2006

A vent'anni dalla tragica alluvione del 3 luglio 2006, Vibo Marina si prepara a vivere una giornata dedicata alla memoria, alla prevenzione e alla solidarietà. Mercoledì 23 luglio, in piazza Satriani, si terrà la manifestazione "Vibo Marina 2006-2026 – Oltre il fango", promossa dall'associazione Prociv Augustus Vibo Valentia con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia, del Consiglio regionale della Calabria, della Provincia di Vibo Valentia e della Protezione Civile regionale.

Il 3 luglio 2006 un violento nubifragio colpì il territorio vibonese, provocando l'esondazione di corsi d'acqua e l'invasione di fango e detriti nelle frazioni costiere. Il bilancio fu drammatico: quattro vittime, centinaia di sfollati e ingenti danni ad abitazioni, attività commerciali e infrastrutture. Una ferita ancora aperta nella memoria della comunità.

Il programma prenderà il via alle 16 con il Villaggio della Solidarietà, allestito in via Michele Bianchi con stand, esposizioni e attività di sensibilizzazione. Alle 17, in piazza Satriani, si terrà il Memoriale dell'evento, dedicato al ricordo delle vittime. Seguirà, alle 17.45, una tavola rotonda sulla prevenzione, la sicurezza e la tutela del territorio, con il coinvolgimento di istituzioni, Protezione civile ed esperti.

Il ricordo guarda al futuro

La manifestazione si concluderà alle 20.15 con la sfilata della Fanfara dei Bersaglieri di Barcellona Pozzo di Gotto, seguita dall'esibizione finale in piazza Satriani. Lo slogan dell'iniziativa, "Ricordare il passato per costruire il futuro", sintetizza il messaggio della giornata: custodire la memoria di una tragedia che ha segnato il territorio e rafforzare la cultura della prevenzione affinché eventi simili non si trasformino più in drammi.