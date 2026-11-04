La quarta edizione della fiera del fumetto, dell'arte e del cosplay riapre a Palazzo Gagliardi. Il nuovo programma dell'assessorato alla Cultura comprende anche la stagione concertistica Agimus e il Festival delle Famiglie. Soriano: «Vogliamo una città attrattiva tutto l'anno»

Da Giancarlo Giannini a Edoardo Leo, passando per i concerti dell’Agimus e il ritorno del Vibo Comics dopo anni di assenza. Il mese di novembre a Vibo Valentia si annuncia ricco di appuntamenti culturali, con un cartellone che punta a coinvolgere pubblici diversi e a riportare al centro della vita cittadina alcuni dei suoi luoghi più rappresentativi. Teatro, musica, fumetti, cosplay e iniziative dedicate alle famiglie compongono il programma “Benvenuto novembre”, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune in attesa delle manifestazioni natalizie.

Tra gli eventi di maggiore richiamo spicca il Festival Calabria Teatri in Città, che porterà sul palcoscenico del teatro comunale artisti di primo piano del panorama nazionale. Tra i protagonisti annunciati figurano Giancarlo Giannini ed Edoardo Leo, due nomi capaci di attirare anche spettatori da fuori città.

Il ritorno del Vibo Comics a Palazzo Gagliardi

Un altro appuntamento particolarmente atteso è il Vibo Comics, che torna dopo anni di assenza. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, riaprirà i battenti negli spazi di Palazzo Gagliardi, proponendo la Fiera del fumetto, dell’arte e del cosplay.

Un ritorno che rappresenta uno degli elementi di maggiore novità del calendario comunale, con un'iniziativa rivolta soprattutto agli appassionati della cultura pop, ma capace di coinvolgere anche giovani, famiglie e curiosi.

Musica e iniziative per le famiglie

Accanto al teatro e al mondo dei fumetti, il programma riserva spazio alla Stagione concertistica Agimus, ospitata nell’Auditorium Valentianum. Tra gli appuntamenti annunciati figurano le esibizioni di Rebecca Forelli e il recital chitarristico di Eleonora Forelli.

Il calendario comprende inoltre il Festival delle Famiglie – Radici e futuro, iniziativa che amplia ulteriormente l'offerta culturale del mese, affiancando agli spettacoli occasioni di incontro e partecipazione.

L'assessore Soriano: «Vogliamo una città attrattiva tutto l'anno»

«Con il cartellone di “Benvenuto Novembre” - dichiara l'assessore comunale alla Cultura, Stefano Soriano - continuiamo ad investire sulla crescita culturale e sociale di Vibo Valentia. Abbiamo allestito una programmazione di alto profilo, capace di attrarre un pubblico ampio e trasversale».

L'assessore sottolinea quindi la varietà degli appuntamenti: «Dalla grande prosa agli appuntamenti musicali targati Agimus, passando per le giornate dedicate alla famiglia e il graditissimo ritorno del Vibo Comics a Palazzo Gagliardi, l’obiettivo è rendere la nostra città un punto di riferimento vivo e attrattivo durante tutto l’anno».

L'amministrazione comunale punta dunque a dare continuità alle iniziative culturali anche nei mesi autunnali, valorizzando il teatro comunale, Palazzo Gagliardi e l'Auditorium Valentianum come spazi di aggregazione e spettacolo, in un percorso che proseguirà con gli eventi delle festività natalizie.