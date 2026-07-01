L'assessore alla cultura e al turismo illustra gli eventi di luglio: dal ritorno della stand up comedy ai festival, passando per libri, concerti, installazioni luminose e street food sul lungomare

Entra nel vivo l'estate di Vibo Valentia con la presentazione di “Benvenuta estate - luglio 2026”, il calendario ufficiale delle iniziative che accompagneranno cittadini e visitatori per tutto il mese. Il programma, spiega l'amministrazione comunale, è il risultato di un percorso di programmazione partecipata, costruito attraverso un avviso pubblico che ha coinvolto associazioni, operatori culturali, realtà artistiche, gruppi giovanili e professionisti del territorio.

A illustrare il cartellone è stato l'assessore alla cultura e al turismo Stefano Soriano, che rivendica il lavoro svolto dall'amministrazione guidata dal sindaco Enzo Romeo.

«La nostra estate entra nel vivo, e possiamo ritenerci davvero soddisfatti di quanto siamo riusciti ad inserire nel calendario di luglio: tutto ciò è il risultato concreto di un percorso di ascolto e di programmazione che, con la guida del sindaco Enzo Romeo, abbiamo seguito e fortemente voluto», afferma Soriano.

L'assessore sottolinea inoltre il valore dell'avviso pubblico come strumento di partecipazione. «L'Avviso pubblico ha permesso a tutti di partecipare e di proporre iniziative, e l'amministrazione ha premiato i progetti che hanno l'obiettivo di offrire un'estate capace di parlare a pubblici diversi, dai residenti ai turisti, dalle frazioni al centro», evidenzia.

Il cartellone nasce infatti da una selezione delle proposte presentate nei mesi scorsi, valutate sulla base della qualità, della fattibilità e della capacità di coinvolgere una platea ampia e diversificata. L'obiettivo dichiarato è quello di valorizzare l'intero territorio cittadino, dal centro alle frazioni, promuovendo sia i luoghi della tradizione sia gli spazi urbani da rigenerare.

Tra gli appuntamenti più attesi figura il ritorno della stand up comedy con “Chi c***u t'arridi”, format che punta a coinvolgere pubblici trasversali. Spazio anche agli eventi di Riemersa Festival, dedicati alla rigenerazione urbana e all'arte sperimentale, oltre al Light Fest, che proporrà installazioni luminose e scenografie suggestive.

Un momento significativo sarà rappresentato dall'arrivo della scrittrice Catena Fiorello Galeano, protagonista dell'inaugurazione della biblioteca comunale, che riaprirà temporaneamente nella sede di Palazzo Santa Chiara.

Il calendario comprende inoltre concerti, recital, serate musicali e momenti di socialità, oltre alle “Domeniche della Tonnara”, rassegna di concerti in programma ogni domenica del mese e fino alla prima metà di agosto nella suggestiva cornice della Tonnara.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai libri e alla lettura, mentre il Contest Express vedrà protagonisti influencer chiamati a raccontare e promuovere le bellezze di Vibo Marina attraverso contenuti creativi destinati ai social.

A chiudere il mese sarà il primo American Street Food, evento che porterà sul lungomare sapori, colori e atmosfere internazionali, completando un calendario che punta a coinvolgere residenti e turisti con un'offerta ampia e diversificata.