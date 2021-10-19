L’evento è in programma sabato 23 ottobre dalle ore 17. Cinque le aziende partecipanti. Previsti momenti di animazione per bambini e una rassegna fotografica

Dopo lo stop imposto lo scorso anno per la pandemia da Covid-19, l’assessorato al turismo guidato da Robertino Massara, in stretta collaborazione con i commercianti di Nicotera e i volontari comunali darà vita, il prossimo sabato 23 ottobre, a partire dalle ore 17.00, nella suggestiva cornice del Viale Castello all’ombra del settecentesco Castello Ruffo, e dopo il grande successo della prima edizione, alla seconda edizione della “DiVin Nicotera”, rassegna di case vitivinicole calabresi.

«Dopo il difficile periodo dovuto alla pandemia – dichiara lo stesso assessore Massara – il progredire della campagna di vaccinazione ha riaperto le possibilità di riavviare i momenti di aggregazione sociale. Così abbiamo deciso di riproporre questa rassegna che nella scorsa edizione ha riscosso un grade successo di pubblico e di critica e che anzi mira a diventare un appuntamento stabile nel quadro degli eventi dell’autunno-inverno nicoterese».

Quest’anno saranno cinque le aziende vitivinicole che parteciperanno con i propri stand alla rassegna. Ad essi si affiancheranno numerose aziende – tra i quali spiccherà quello della ditta Caffo di Limbadi – che esporranno i propri prodotti tipici ad iniziare da quelli locali che sono in predicato di richiedere la certificazione De.Co (Denominazione comunale) varata poco prima della pandemia dallo stesso assessorato comunale al commercio. Tra questi prodotti vi sono tra gli altri il miele, le marmellate, le castagne, i formaggi, i salumi e l’olio locale. Vi saranno poi anche due angoli dedicati al vino nostrano prodotti dai fratelli Zappia e alle ciambelle prodotte dal Bombo bar.

Durante la serata sono anche previsti momenti di animazione a cura della ditta “Andrea Cogliandro eventi”, momenti ludici dedicati ai bambini e l’esibizione della Street band Fanfara Fiorita di Rombiolo nonchè una rassegna di antiche fotografie sulla vendemmia nel territorio nicoterese, curata dal consigliere Pino Leone, foto che saranno esposte presso la pinacoteca comunale.