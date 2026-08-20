La XIX edizione della manifestazione è stata dedicata alla socia del Centro Studi Aramoni scomparsa improvvisamente lo scorso anno. In piazza musica popolare, teatro di strada, artigianato e la Sagra Aramonese

Una serata dedicata alla memoria di Angela Grillo, ma vissuta attraverso la musica, la danza e la partecipazione della comunità. È questo il filo conduttore della XIX edizione del Tamburello Festival, che il 18 agosto ha riportato in piazza a Zambrone gruppi musicali, artisti di strada e iniziative legate alla cultura popolare calabrese.

Angela Grillo, socia del Centro Studi Umanistici e Scientifici Aramoni, è scomparsa improvvisamente lo scorso anno. Il suo ricordo ha accompagnato l'intera manifestazione, senza trasformarsi in una celebrazione formale. A ricordarla è stato anche il sindaco di Zambrone, Corrado L'Andolina, che ha parlato della sua esperienza come donna, amica, concittadina e componente dell'associazione, soffermandosi sulle sue qualità umane e sul senso di appartenenza alla comunità.

Il programma musicale ha visto alternarsi i Nd'arranciamu, i Trillanti, formazione proveniente dalla Ciociaria, e I Suoni di Tea – Tradizione & Animazione, gruppo nato per l'occasione e impegnato in un percorso tra gli strumenti della tradizione calabrese: lire, zampogne, pipite, organetti, tamburelli, fischiotti e chitarre.

Accanto agli spettacoli musicali, il festival ha proposto il teatro di strada della Compagnia Jaculares con Ci vuole calma, particolarmente seguito da bambini e famiglie. Presenti anche la caricaturista Conce_Art, la statua vivente Thecla, i Giganti Mata e Grifone e lo scultore di palloncini.

Spazio anche alla gastronomia con la Sagra Aramonese, che ha proposto i tradizionali fileja e un assortimento di dolci. La manifestazione è stata coordinata dalla presidente dell'Associazione Aramoni, Anna Collia.

Per tutta la serata è stata inoltre proiettata la rassegna fotografica Lo sguardo delle cose essenziali, rinnovata per l'occasione e dedicata al Tamburello Festival, agli strumenti e ai protagonisti della musica popolare calabrese.