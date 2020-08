In discoteca a Soverato, negativi al coronavirus nove ragazzi del Vibonese

Arrivano gli esiti dei primi tamponi dopo il caso del giovane di Girifalco risultato positivo al Covid-19

Negativi i tamponi effettuati su nove ragazzi del Vibonese (otto di Filadelfia e uno di Arena) che, tra sabato 8 e domenica 9 agosto, si trovavano al Circle ed al Noa Club di Soverato, locali frequentati dal ragazzo di Girifalco risultato positivo al coronavoirus. A comunicare le buone notizie per i ragazzi del Vibonese sono il sindaco di Arena, Antonino Schinella, e quello di Filadelfia Maurizio De Nisi. I controlli sono stati avviati dopo che un giovane di Girifalco, risultato positivo al Covid-19, aveva dichiarato di aver frequentato i due locali di Soverato.

La situazione a Girifalco resta sotto controllo: si registrano cinque casi di soggetti positivi al coronavirus Uno ricoverato si trova ricoverato in ospedale, quattro sono invece in isolamento domiciliare. Secondo quanto reso noto dalla Protezione civile, tutti i familiari delle persone entrate in contatto con i soggetti positivi sono risultati negativi al test e solo a fini precauzionali sono stati posti in quarantena. Sono attesi gli esiti di altri tamponi su giovani di altri paesi delle Preserre vibonesi che hanno frequentato i due locali di Soverato.