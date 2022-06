Tropea e parcheggi “salati”, il sindaco: «Il prossimo anno aumenteremo sino a 4 euro all’ora»

Arriva a stretto “giro” la risposta del sindaco di Tropea Giovanni Macrì al consigliere di minoranza, Antonio Piserà, che aveva invocato a gran voce di rivedere la tariffa proibitiva (ed unica al momento in Calabria) dei parcheggi sul lungomare dove nei pressi dell’Isola e del Rocca Nettuno arriva sino a tre (leggasi 3) euro all’ora. La risposta del primo cittadino è affidata alle pagine di un quotidiano regionale e così viene spiegato l’aumento del prezzo dei parcheggi: «Non siamo in grado di accogliere tutti, la città è piccola – ha dichiarato il primo cittadino – e non possiamo sostenere i volumi di traffico a cui abbiamo assistito sino ad oggi, eccessivi rispetto a quelle che sono le nostre forze». Secondo il sindaco, dunque, siccome Tropea non riesce a sostenere determinati volumi di traffico, la soluzione è quella di scoraggiare chi vuol recarsi al mare proprio a Tropea innalzando a dismisura il prezzo per la sostadei parcheggi sino a tre euro all’ora. L’idea – se l’italiano non è arabo – si commenta da sola, posto che in nessuna località al mondo si è mai pensato di praticare prezzi alle “stelle” con il fine di scoraggiare i potenziali visitatori di un luogo a farvi ingresso. [Continua in basso]

Affaccio Raf Vallone (foto tonicello.it)

Un’idea, peraltro (nel 2018 lo stesso sindaco aveva lanciato l’idea – poi bollata come “provocazione” dopo una “rivolta” generale, – dei tornelli a pagamento per affacciarsi dalla balconata del corso), che sottintende una “filosofia” pericolosa quanto discriminatoria: per accedere a luoghi pubblici e godere di spiaggia, mare e sole devi possedere un portafoglio ben sostanzioso. O essere un “maratoneta” in giovane età (per non rischiare un infarto sotto il Sole cocente) ed andare a piedi. I soldi, cioè, dovrebbero diventare il mezzo attraverso il quale selezionare la clientela ed avere un turismo di qualità. Teorie che lasciano il tempo che trovano alle quali sarebbe sin troppo facile ribattere ricordando che il denaro – spesso – è in mano anche in mano a chi i soldi non li lavora e di certo in qualsiasi località porta più turismo di qualità, ad esempio, un ricercatore universitario o un professore (magari squattrinati o non comunque Paperon de Paperoni) rispetto ad un trafficante di cocaina con valigie di euro da spendere. Ma per chi avesse dubbi che sia proprio questa l’idea del primo cittadino, basta ascoltarlo oltre: «Dobbiamo capireche la nostra non è una città per tutti –ha affermato Macrì – ma punta su un determinato tipo di turismo, quindi queste decisioni sono necessarie».

Il sindaco Giovanni Macrì (Fi)

Ed ancora: «L’aumento – ha dichiarato il sindaco di Tropea – è stato deciso dopo una serie di valutazioni che ci hanno portato in questa direzione perché abbiamo constatato che c’è una domanda eccessiva rispetto a quello che noi riusciamo ad offrire, soprattutto per quel che riguarda il mare. Stiamo cercando di creare delle situazioni compatibili con quella che è la superficie cittadina e le capacità di accoglienza che abbiamo. Cerchiamo di disincentivare la corsa a mare con la macchina, chi vuole può venire a piedi». Anche qui conviene soffermarsi sulle dichiarazioni del primo cittadino. Ci pare di capire – se anche qui l’italiano non è arabo – che siccome c’è tanta gente che vuole andare a mare a Tropea, allora bisogna incidere su tali propositi scoraggiando i più attraverso l’aumento del prezzo dei parcheggi. Teorie, pure in questo caso, che ci sembra si commentino da sole e fanno a “pugni” pure con la logica, perché se il problema è che a Tropea ci sono troppi posti auto rispetto alla spiaggia disponibile – secondo le valutazioni del sindaco – allora basterebbe eliminare un bel numero di parcheggi e tutto verrebbe risolto. Invece no: i parcheggi vengono mantenuti negli spazi già esistenti, ma viene semplicemente innalzato il prezzo a dismisura, non accorgendosi che una volta riempiti – a 3 euro all’ora o ad 1,50 all’ora – si avrà in spiaggia sempre lo stesso numero di personecon servizi che il Comune, per bocca dello stesso primo cittadino, non riesce ad offrire. [Continua in basso]