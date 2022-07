Vibo: Città Futura, Noi con l’Italia e Udc avviano il dialogo: «No a sterili frazionismi»

Promosso da Noi con l’Italia nella persona del rappresentante provinciale Maria Rosaria Nesci, nei giorni scorsi si è svolto un incontro a Vibo Valentia tra le formazioni politiche Città Futura, Noi con l’Italia e Udc. Presenti Gaetano Pacienza per Città Futura, Salvatore Bulzomì per l’Ucd e Maria Rosaria Nesci per Noi con l’Italia.

«Si è discusso, in particolare – riporta una nota a firma di Nesci -, della necessità di iniziare un dialogo tra i movimenti appartenenti all'area del centro-destra per stabilire alcuni obiettivi politici comuni, in particolare quello di condividere un metodo di lavoro collegiale per discutere insieme le modalità di rappresentanza dei bisogni del territorio vibonese in un momento segnato dalla profonda crisi economica che ha colpito i vari settori produttivi.

Il rilancio del turismo di qualità, la creazione di una efficiente rete stradale per collegare i territori della provincia, l’utilizzo dei finanziamenti comunitari e regionali che nei prossimi mesi potranno essere utilizzati in misura maggiore rispetto al passato – si legge ancora nella nota -, sono tutti appuntamenti da non perdere se si vuole dare un contributo forte allo sviluppo socio-economico della nostra provincia. Inoltre si è parlato della difficoltà delle forze politiche di affermare i valori della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali degli Enti Locali quali i Comuni e la Provincia. In sostanza l’incontro vuole lanciare un messaggio per affermare la necessità della collaborazione e dell’unione tra i partiti e le esperienze politiche che si richiamano al centro destra a partire dalla auspicabile condivisione di nuovi percorsi politici ed amministrativi che riguardano il Comune di Vibo Valentia e l’Amministrazione provinciale. Per fare ciò è opportuno, da un lato, incominciare a dialogare fin da ora per non essere impreparati in vista delle prossime importanti scadenze elettorali alle quali si auspica che il centro destra Vibonese arrivi unito e con proposte condivise e, dall’altro, che nessun partito pensi di poter dettare l’agenda politica senza coinvolgere l’insieme dei partiti e dei movimenti presenti sul territorio».

Tutte ragioni per le quali Città Futura, Noi con l’Italia e Udc ribadiscono di voler evitare sterili frazionismi e ripetere l’esperienza nelle prossime settimane allargando il campo della partecipazione alle altre formazioni politiche dell’area di centro destra presenti sul territorio.