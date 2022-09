Elezioni politiche 2022, in Calabria alle ore 12 affluenza al 12,8%: i dati di tutti i comuni del Vibonese

Seggi aperti da questa mattina alle ore 7 per le elezioni politiche 2022 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Si vota fino alle 23. Lo spoglio con i risultati inizierà già a partire dalle 23 quando i seggi chiuderanno. Dopo la riforma costituzionale voluta dal Movimento 5 Stelle sul taglio dei parlamentari, per la prima volta in questa tornata elettorale per le Politiche si eleggeranno 400 deputati (prima erano 630) e 200 senatori (prima erano 315). In Calabria, quindi verranno eletti 19 parlamentari (13 deputati e 6 senatori) a fronte dei 30 uscenti. Ma questa non è l’unica novità prevista in questa tornata elettorale: c’è anche il voto allargato a chi ha compiuto il diciottesimo anno di età per il Senato. [Continua in basso]

L’affluenza alle ore 12 in Calabria e nelle cinque province

Questa l’affluenza alle urne alle ore 12: in Calabria ha votato il 12,84% degli aventi diritto al voto. Questa, invece, l’affluenza provincia per provincia: a Vibo Valentia ha votato il 12,29% degli aventi diritto; a Reggio Calabria l’11,49%; a Cosenza il 13,59%; a Catanzaro il 13,88%; chiude Crotone con il 12,19%.

A livello nazionale il dato si attesta a 19,21%, in linea rispetto alla precedente tornata elettorale del 2018 quando alla stessa ora si era recato alle urne il 19,46% degli elettori.

L’affluenza alle ore 12 nei comuni vibonesi

In flessione rispetto al 2018, invece, i dati relativi alla Calabria: se quest’anno – come detto – alle ore 12 la percentuale di chi ha già votato è al 12,84, alle precedenti elezioni era del 15,11. Per quanto riguarda la provincia di Vibo Valentia, nel 2018 alle ore 12 avevano votato il 14,44% degli aventi diritto (oggi, come detto, il 12,29%). Di seguito, nel dettaglio, i dati dell’affluenza in ognuno dei cinquanta comuni del Vibonese alle ore 12 di oggi.