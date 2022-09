Elezioni 2022, urne aperte dalle 7 anche nei comuni del Vibonese: a Vibo trasferiti alcuni seggi

Dalle ore 7 di questa mattina e fino alle 23 di stasera urne aperte anche nei cinquanta comuni del Vibonese per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Gli elettori dovranno presentarsi nei seggi muniti di certificato elettorale per esprimere il proprio voto sulle due schede che verranno consegnate (gialla per la Camera e rosa per il Senato). Lo spoglio con i risultati inizierà già a partire dalle 23 quando i seggi chiuderanno. Dopo la riforma costituzionale voluta dal Movimento 5 Stelle sul taglio dei parlamentari, per la prima volta in questa tornata elettorale per le Politiche si eleggeranno 400 deputati (prima erano 630) e 200 senatori (prima erano 315). In Calabria, quindi verranno eletti 19 parlamentari (13 deputati e 6 senatori) a fronte dei 30 uscenti. Ma questa non è l’unica novità prevista in questa tornata elettorale: c’è anche il voto allargato a chi ha compiuto il diciottesimo anno di età per il Senato.



Le elezioni politiche si terranno con la Legge Rosato (cosiddetto Rosatellum): un sistema elettorale misto, con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale. Per quanto riguarda la Camera saranno 147 i deputati eletti col maggioritario e 245 col proporzionale. Otto, invece, i deputati eletti dagli italiani all’estero. Per Palazzo Madama, saranno eletti 74 senatori in collegi maggioritari mentre saranno 122 gli eletti col proporzionale. Quattro, infine, sono i senatori eletti dagli italiani all’estero. [Continua in basso]

A Vibo alcuni seggi trasferiti in altra sede

In occasione delle elezioni politiche, il Comune di Vibo Valentia ha comunicato la variazione temporanea dell’ubicazione delle sedi di alcune sezioni elettorali. Per via dei lavori di ristrutturazione che interessano alcuni plessi scolastici che tradizionalmente ospitano i seggi, gli stessi verranno dunque spostati in altre sedi. Nello specifico: le sezioni numero 4 e 5 dalla scuola sita in via Tarallo sono trasferite all’asilo sito in viale Accademie Vibonesi; le sezioni 10 e 11 dalla scuola media “Murmura” sono trasferite al liceo classico “Michele Morelli”; le sezioni 17 e 18 dalla scuola “Garibaldi” sono trasferite all’Istituto Magistrale; la sezione 36 dalla scuola elementare di Portosalvo è trasferita alla sede del Corap, sita nella zona industriale di Portosalvo.

Come si vota

Mettendo la croce sul nome del candidato al collegio uninominale quel voto sarà diviso tra tutti i partiti della coalizione che sostiene quel nome. Mettendo la croce sul simbolo del partito il voto va automaticamente anche al candidato sostenuto da quel partito. Il voto disgiunto non è possibile. Lo stesso sistema viene usato anche per il Senato, ma qui l’attribuzione dei seggi è su base regionale. [Continua in basso]