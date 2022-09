In 9 centri del Vibonese FdI supera Fi, mentre il M5S stacca a Vibo gli azzurri di mille voti al Senato

Anche a Pizzo il partito del coordinatore regionale Mangialavori cede il passo a Cinque Stelle e Fratelli d’Italia. Azione-Italia Viva prima in un comune. Ecco la situazione in tutta la provincia e la “geografia” dettagliata del voto nei paesi

Ottiene numeri significativi alla Camera dei deputati il partito di Fratelli d’Italia nel Vibonese. In un solo comune, tuttavia, riesce ad essere la prima forza politica. Si tratta di Zungri, dove FdI prende 195 voti (28,43%) contro i 158 di Forza Italia ( 23,03%) e i 143 voti (20,85%) del Movimento Cinque Stelle. Il Pd a Zungri è solo quarto con soli 55 voti (8,02%). Fratelli d’Italia a Zungri è primo partito anche al Senato: 187 voti (27,46%) contro i 140 di Forza Italia (140 voti, il 20,56%) ed i 136 voti (19,97%) del M5S. Partito democratico che si consola invece nella vicina Zaccanopoli dove si attesta quale primo partito con 104 voti (33,12%) superando il M5S che ottiene 71 voti (22,61%), mentre Forza Italia si ferma a 53 preferenze (16,88%) e Fratelli d’Italia non va oltre i 39 voti (12,42%). Situazione identica a Zaccanopoli pure per il Senato. [Continua in basso]

Ci sono poi altri quattro comuni del Vibonese dove nella coalizione di centrodestra Fratelli d’Italia alla Camera supera Forza Italia nelle preferenze: Filadelfia con 363 voti (17,53%) laddove Forza Italia si ferma a 313 preferenze con 15,11% (in ogni caso a Filadelfia il primo partito alla Camera è il Movimento Cinque Stelle che ottiene 454 voti il 21,92%); Francavilla Angitola dove Fratelli d’Italia ottiene 120 voti (18,49%) superando Forza Italia ferma a 92 voti (il 14,18%), con primo partito anche qui i Cinque Stelle che ottengono 161 voti (24,81%); Simbario doveFratelli d’Italia prende 61 voti laddove Forza Italia si attesta a 56 preferenze (ma il primo partito sono i Cinque Stelle con 93 voti ed anche al Senato identica situazione); Spadola dove Fratelli d’Italia ottiene 77 voti superando Forza Italia (66 voti), ma il primo partito è il M5S con 81 voti (e stesse posizioni anche al Senato).

Forza Italia è invece il primo partito alla Camera in 27 paesi del Vibonese (sia pure in due per pochissimi voti sul M5S o su FdI). Si tratta di: Acquaro, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Fabrizia, Filogaso, Francica, Gerocarne, Joppolo, Maierato, Mileto, Mongiana (dove ottiene solo due voti in più di Fratelli d’Italia 54 a 52), Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicotera, Pizzoni, Polia, Ricadi, San Calogero, San Gregorio d’Ippona, Sant’Onofrio, Sorianello, Soriano Calabro (per soli 7 voti sul M5S), Spilinga (solo 4 voti in più del M5S che però supera Forza Italia al Senato dove Fi diventa terza dietro anche a Fratelli d’Italia), Tropea (621 voti contro i 403 del M5S, i 396 di Fratelli d’Italia e i 260 del Pd), Zambrone (256 voti contro i 128 di Fratelli d’Italia, i 93 del M5S e gli 86 del Pd). [Continua in basso]