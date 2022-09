Elezioni Politiche 2022, ecco i dati reali in Calabria e nel collegio di Vibo – LIVE

Vince le elezioni politiche la coalizione di centrodestra. Alle ore 23 ha votato in Italia il 63,95% degli aventi diritto: il dato più basso in assoluto dal dopoguerra per le elezioni politiche (in Calabria solo il 38%). Lo spoglio prosegue (i dati delle proiezioni hanno confermato gli exit poll): la coalizione guidata da Fratelli d’Italia ha una netta la maggioranza. Al Senato a livello nazionale il centrodestra è oltre il 43% e il centrosinistra al 27%. FdI è il primo partito con oltre il 26%, la Lega crolla sotto il 9% mentre Forza Italia è poco sotto l’8%. Il Pd è al 20%, Azione-Italia Viva supera il 7%, Alleanza Verdi e Sinistra è oltre il 3%, +Europa 3%, Italexit al 2%, Noi Moderati 1,1%, Unione popolare 1,5%. Il Movimento Cinque Stelle si attesta al 15%.

In Calabria – quando sono state scrutinate 1.838 sezioni su 2.401 – è il Movimento Cinque Stelle il primo partito con il 29,02% (1447.840 voti), mentre la coalizione di centrodestra unita (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati) raggiunge unita il 42,33% (215.053 voti). Il centrosinistra – Pd, Verdi-sinistra, Europa/Bonino e Impegno civico (Di Maio) – ottiene il 17,78% (90.307 voti), Azione Italia Viva (Calenda-Renzi) il 3,98% (18.804 voti), Unione Popolare con De Magistris il 2,08% (10.549 voti) SEGUI I RISULTATI IN TEMPO REALE (Clicca qui) NEL COLLEGIO PLURINOMINALE



Nel collegio di Vibo Valentia-Piana di Gioia Tauro per la Camera dei deputati è in vantaggio Giovanni Arruzzolo di Rosarno (Forza Italia) con il 51,49%, seguito da Riccardo Tucci con il 21,78% (Movimento Cinque Stelle), Dalila Nesci con il 14,73% (centrosinistra), Maria Soccorsa Galati con il 2,74% (Azione- Italia Viva). SEGUI I RISULTATI IN TEMPO REALE NEL COLLEGIO DI VIBO-GIOIA TAURO (Clicca qui)



I RISULTATI IN TEMPO REALE NEL COLLEGIO CATANZARO-VIBO-REGGIO (Clicca qui)