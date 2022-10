Sant’Onofrio, interrogazione della minoranza: «Troppi ritardi nella pubblicazione degli atti»

II gruppo consiliare “Tre Spighe” ha presentato un’interrogazione a risposta scritta all’amministrazione comunale di Sant’Onofrio in merito ai «ritardi nella pubblicazione degli atti sull’Albo pretorio del Comune». Il gruppo di opposizione, guidato dall’ex sindaco Onofrio Maragò, «nel riconoscere i meriti ottenuti dall’attuale amministrazione comunale – si legge nell’interrogazione – in relazione alla gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, constatando il superamento di emergenze che hanno caratterizzato gli anni trascorsi, sente la necessita di conoscere le modalità che sottendono a siffatti risultati positivi, quali e quante risorse hanno impegnato e speso». E ancora, i consiglieri di minoranza aggiungono: «In passato il gruppo consiliare delle Tre Spighe ha più volte lamentato la mancanza di trasparenza e la scorrettezza istituzionale degli attuali amministratori, oggi con dati di fatto attesta un ritardo medio di oltre due mesi nella pubblicazione delle determine, con una curiosa celerità per taluni provvedimenti che verosimilmente rivestono un maggiore interesse rispetto ad altri». [Continua in basso]

Secondo gli esponenti di “Tre spighe”, «la mancata o ritardata pubblicazione di atti amministrativi è un indicatore oggettivo di un modo di amministrare non trasparente che ostacola la possibilità di poter svolgere l ‘azione di consiglieri di opposizione. Lo abbiamo denunciato in passato e continueremo a farlo. Pertanto, il gruppo consiliare delle “Tre Spighe” interroga l’amministrazione in carica chiedendo di conoscere e di avere la disponibilità degli atti amministrativi che sono stati prodotti e grazie ai quali sono stati ottenuti i risultati. Siamo costretti a chiedere gli atti perché sull’Albo pretorio del Comune di Sant’Onofrio non ve ne è traccia. Infatti, nel corso di questo anno, 2022, risultano circa 95 determinazioni dell’ufficio tecnico ma solamente 42 se ne ritrovano pubblicate».

I consiglieri di opposizione, insomma, vogliono sapere «perché quasi la metà delle determine dell’ufficio tecnico non sono pubblicate». «Tenuto conto – aggiungono – che sono atti efficaci fin dalla data di registrazione, poiché il tempo medio del ritardo è di oltre due mesi, in tal modo si elude la possibilità di espletare un’azione di verifica dell’attività amministrativa e, in caso di eventuali ricorsi, si espone l’Ente a possibili danni erariali. II gruppo consiliare delle “Tre Spighe” vuole avere immediata visione degli atti amministrativi dell’ufficio tecnico che non sono stati pubblicati sull’Albo pretorio in questi nove mesi del 2022. L’attuale amministrazione è in grado di farcene avere copia digitale entro 24 ore? Non ci dovrebbero essere motivi ostativi visto che riguardano atti di gestione corrente sulla base dei quali il Comune dovrebbe avere assunto decisioni che hanno prodotto risultati positivi».

