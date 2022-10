Sant’Onofrio, si dimette il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Alibrandi

Novità tra i banchi del Consiglio comunale di Sant’Onofrio. Nei giorni scorsi, infatti, il consigliere Giuseppe Alibrandi si è dimesso dal suo ruolo di presidente del civico consesso e, libero dunque da funzioni di garanzia e obblighi di imparzialità, ha costituito un nuovo gruppo consiliare. Una decisione, assicura Alibrandi, presa non in attrito con la maggioranza guidata dal sindaco Antonino Pezzo. E infatti il neonato gruppo consiliare, denominato “Costruiamo il Futuro”, appoggerà l’esecutivo.

A seguire Alibrandi – che della nuova formazione sarà il capogruppo -, altri due eletti con la lista “Coraggio Sant’Onofrio” a sostegno di Antonino Pezzo nelle Comunali del 2021. Si tratta di Rossana La Fortuna – assessore ad Istruzione, Cultura, Politiche Giovanili e Turismo – e Annamaria Donato, anche lei assessore. Quest’ultima è entrata a far parte della giunta Pezzo recentemente, dopo le dimissioni dell’assessore al Bilancio, Personale, Affari generali e Politiche del lavoro Giosuè Monardo. Avvocato penalista e assessore esterno, Monardo si è dimesso poche settimane fa, secondo quanto si apprende, per motivi di carattere personale.