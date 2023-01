Provincia di Vibo, giunge al termine il mandato del presidente Solano

Giunge, di fatto, al termine con la convocazione del Consiglio provinciale, al quale farà seguito il saluto ai dipendenti e alla stampa, il mandato amministrativo del presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano. Giovedì 19 gennaio, Solano, dopo i lavori dell’assise provinciale, convocata per le ore 9, si congederà dai lavoratori dell’Ente intorno alle ore 10:15, per poi salutare i giornalisti alle ore 10:30 e analizzare con loro il bilancio della sua attività istituzionali, anche attraverso l’ausilio di un’apposita pubblicazione nella quale sono state riportate, in maniera sintetica, le principali iniziative politiche e amministrative del suo quadriennio presidenziale, avviato nell’ottobre del 2018. Alle 11:30 vi sarà, infine, nell’auditorium della sala consiliare, l’omaggio musicale del Liceo “Vito Capialbi” di Vibo Valentia. Concerto al quale, Salvatore Solano, ha invitato, tra gli altri, anche i due contendenti alla carica di presidente della Provincia, Giuseppe Condello e Corrado Landolina, in vista delle elezioni provinciali che si terranno domenica 29 gennaio, dalle ore 8 alle ore 20.

