Nuovo ospedale Vibo, Comito (FI): «Il lavoro serio porta buoni frutti»

«Non posso che esprimere grande soddisfazione per l’annuncio del presidente della Regione Roberto Occhiuto sull’imminente riapertura del cantiere per il nuovo ospedale di Vibo Valentia. Segno che quando si lavora seriamente, e senza proclami, i risultati arrivano». È quanto afferma il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Michele Comito, a poche ore dalle dichiarazioni del governatore, il quale, affiancato dall’ingegnere Pasquale Gidaro, ha spiegato come siano stati superati gli ostacoli legati al sequestro del fosso Calzone. [Continua in basso]

«Bene ha fatto il presidente – prosegue Comito – a rimarcare la celerità dell’azione giudiziaria della Procura di Vibo Valentia, che ha consentito di procedere al dissequestro dell’area e quindi alla ripartenza del cantiere, che avverrà formalmente mercoledì prossimo alla presenza delle autorità locali. Ricordo a me stesso come nei mesi scorsi, mentre qualcuno era intento a sbracciarsi sulla stampa lanciando generiche accuse di inconcludenza a questa classe dirigente, la realtà diceva altro. Diceva che si stava lavorando seriamente e che, se un rallentamento c’è stato, non era certamente imputabile ad inerzia o distrazione. Di questo in più occasioni ho avuto modo di parlare nelle sedi deputate, dalle commissioni consiliari alla conferenza dei sindaci, ed oggi i fatti ci danno ragione. Da medico prima ancora che da politico – conclude il consigliere Comito – sono ben consapevole dell’importanza che riveste il nuovo ospedale per il rilancio della nostra sanità. Ma la strada imboccata dal presidente è quella giusta, e l’annuncio di oggi non può che rappresentare un momento fondamentale di rinnovata speranza non solo per gli operatori della sanità, ma per tutta la cittadinanza della provincia di Vibo Valentia».

