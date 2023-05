Nuovo ospedale di Vibo: Occhiuto annuncia la consegna dei lavori

Roberto Occhiuto

E’ prevista per mercoledì 17 maggio, la consegna dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia. A dichiararlo in un punto stampa alla Cittadella è il presidente della Regione Roberto Occhiuto. «Sono determinato a fare in modo che questa opera sia consegnata ai calabresi entro tre anni a partire da mercoledì quando verranno consegnati i lavori. È anche un regalo che vorrei fare a me stesso, – ha affermato Occhiuto – vorrei dimostrare che nel corso della mia legislatura siamo riusciti a fare davvero ospedali che per decenni sono stati solo annunciati ma mai realizzati in Calabria. La procedura si era incagliata a causa del sequestro di Fosso Calzone, – ha proseguito il presidente in riferimento al nuovo nosocomio vibonese – che giustamente la Procura aveva disposto e si è disincagliata grazie all’apporto di livelli istituzionali. Ricordo un tavolo, appena insediatomi, a Vibo Valentia con il prefetto e il procuratore Falvo, e in quell’occasione tutte le istituzioni concordarono sulla necessità di lavorare insieme per dare ai cittadini della provincia di Vibo questo importante nuovo ospedale». La consegna dei lavori. «E’ possibile consegnare i lavori mercoledì prossimo solo perché la Procura di Vibo ha celermente esaminato tutti gli atti che la Regione ha messo a disposizione ed ha deciso di dissequestrare Fosso Calzone consentendo agli uffici del Dipartimento Salute della Regione di fare mercoledì 17 maggio la consegna», ha concluso il presidente Roberto Occhiuto.

