Amministrative a Vibo: Azione e Noi con l’Italia insieme per un percorso politico comune

Incontro politico oggi tra Stefano Luciano, consigliere comunale di Azione, e Maria Rosaria Nesci, coordinatrice provinciale di Noi con L’Italia avente ad oggetto le prossime elezioni amministrative che si terranno a Vibo Valentia. “Dopo un approfondito confronto in ordine alla situazione generale in cui versa la città ed in funzione di un necessario impegno per i prossimi appuntamenti elettorali – spiegano Luciano e Nesci – si è convenuto in ordine alla necessità di unire le forze per formare due liste che possano concorrere alla prossime elezioni amministrative. L’area politica di riferimento delle liste, che non si identifica con i due poli – sinistra e destra – è comunque aperta ad ogni confronto con tutte quelle forze politiche che ritengono necessario un cambio di passo affinchè la politica possa tornare ad essere credibile e capace di indicare amministratori virtuosi e disposti a perseguire in modo esclusivo gli interessi dei cittadini. Senza pregiudizi e posizioni precostituite siamo pronti a costruire insieme a tutti coloro i quali credono nel cambiamento un progetto diretto a risollevare le sorti della città e siamo aperti a dialogare in primis con tutte quelle formazioni che non si caratterizzano per posizioni ideologiche radicali. Siamo convinti che la particolare situazione in cui versa la città obbliga tutte le persone responsabili ad aprire un confronto sano e serio per comprendere la formula migliore per garantire non soltanto una vittoria elettorale ma soprattutto la nascita di un’amministrazione che sappia finalmente dare risposte concrete”.

