San Nicola da Crissa, una via all’ex ministro Signorello alla presenza di Pier Ferdinando Casini

Intitolazione di una via di San Nicola da Crissa al parlamentare della Democrazia Cristiana – già sindaco di Rma e ministro – Nicola Signorello alla presenza del senatore Pier Ferdinando Casini. La cerimonia alla presenza dell’ex presidente della Camera dei Deputati, Pier Ferdinando Casini, è prevista stamane per le ore 11. Seguirà a palazzo Mannacio un dialogo sulla figura di Signorello intitolato “Da San Nicola a Roma a piccoli passi”, al quale prenderanno parte, oltre al senatore Casini, il sindaco di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello, l’antropologo Vito Teti, il direttore generale del Centro studi Futura Carmelo Cortellaro e l’ex consigliere comunale di Roma Nicola Galloro,. Pier Ferdinando Casini presenterà anche il libro “C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano”. Nicola Signorello è venuto a mancare nel dicembre del 2022 all’età di 96 anni. Originario di San Nicola da Crissa (dove si sono celebrati poi i funerali), è stato senatore della Repubblica per cinque legislature (V, VI, VII, VIII, IX), ministro del Turismo e dello Spettacolo e della Marina Mercantile, nonché presidente della Commissione di Vigilanza Rai (’83-’85). Il suo esordio in politica risale agli anni Cinquanta, come consigliere provinciale a Roma: è stato uno degli esponenti più in vista della corrente di Andreotti insieme a Evangelisti e Petrucci. A Roma ha guidato la prima giunta di pentapartito dopo 9 anni di amministrazioni di sinistra a guida comunista. Si era dimesso nel maggio del 1988, dopo una serie di fibrillazioni della maggioranza e un’ondata di critiche soprattutto da parte dei socialisti. Era stato sostituito ad agosto da Pietro Giubilo. Si era ritirato dalla vita politica nel 1989. È stato anche presidente del Credito sportivo.

