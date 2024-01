Lavori pubblici: per la Regione l’assegnazione dei fondi al Vibonese concordata tra Mit e Mangialavori

“In merito ad alcuni articoli di stampa sui finanziamenti per complessivi 36 milioni di euro – previsti dalla scorsa legge di bilancio – dedicati inizialmente alle opere pubbliche solo di alcuni Comuni della provincia di Vibo Valentia, si precisa che il percorso seguito dalla Giunta regionale per l’assegnazione dei fondi non ha avuto alcun intoppo, è stato concordato in ogni fase con il Ministero per le Infrastrutture ed ha visto sempre la piena intesa con il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori. È doveroso rappresentare che, nell’ottica della leale collaborazione con il MIT, si è condivisa la linea volta ad un modesto ampliamento della platea dei beneficiari, senza con ciò alterare l’approccio generale con cui era stato destinato il finanziamento”. È quanto si legge in una nota della Giunta della Regione Calabria che definisce “ampliamento” l’inserimento nella “spartizione” dei fondi per 36 milioni di euro (prima destinati ai soli Comuni del Vibonese) anche di comuni del Reggino, del Catanzarese e del Crotonese.

