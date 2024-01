Mileto, Pedullà(Pd) denuncia i disservizi del territorio: «Strade letteralmente al buio»

Sono diverse le problematiche che stanno attanagliando la popolazione residente a San Giovanni, frazione del comune di Mileto. A segnalarlo, rivolto al sindaco Salvatore Fortunato Giordano e alla sua amministrazione, con tanto di documentazione fotografica, è oggi il segretario del locale circolo del Partito democratico Salvatore Pedullà, il quale si chiede come sia possibile «che ormai da settimane gli abitanti del luogo si ritrovano costretti a convivere con la triste situazione di strade lasciate letteralmente al buio».

Le vie interessate da tale problematica – così come sottolineato dalla stessa guida del Pd miletese – sono la Pistoia, la Siena, la Primo Maggio e il tratto urbano della strada provinciale 10, compresi i piccoli vicoletti adiacenti, «arterie che anche questa sera si ritroveranno mestamente privi della luce erogata dai loro lampioni. Mi chiedo – prosegue Pedullà – il perché di tale stato di cose e per quale motivo la comunità di San Giovanni si ritrova sostanzialmente abbandonata a se stessa, alle prese con questi e altri disservizi, tra cui strade pericolose e fogne a cielo aperto. Tra l’altro, senza acqua in pieno inverno. Quando poi questo prezioso liquido giunge nei rubinetti lo si trova sporco e putrido. Di fatto, in stato di abbandono si trova anche il locale campetto di calcio a cinque, strumento fondamentale per aggregare i giovani e per consentire loro di trascorrere momenti di sana pratica dello sport». L’intervento del segretario del locale circolo del Pd si conclude chiedendo all’amministrazione comunale «di occuparsi almeno in questo caso della popolazione di questa frazione, che a quanto pare diventa importante solo quando si avvicinano le elezioni e viene vista come un prezioso bacino di voti».

