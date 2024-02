Ripulito il Calvario di Vibo Marina, De Pinto: «Restituito il decoro. Lodevole iniziativa»

Mino De Pinto

Il segretario di sezione della Lega di Vibo Valentia, Mino De Pinto, esprime il proprio plauso all’iniziativa promossa dall’Azione Cattolica parrocchiale di Vibo Marina che “ha restituito decoro all’area del Calvario e della statua di Padre Pio. Intendo ringraziare principalmente il presidente dell’Azione Cattolica parrocchiale Leo Monteleone e il nostro parroco don Enzo Varone – prosegue De Pinto – per la lodevole iniziativa. Vibo Marina e tutto il circondario hanno bisogno di persone come loro che guardano all’interesse della comunità. Come in questo caso ci hanno insegnato i nostri bambini, se tutti prendessimo a cuore il nostro territorio vivremmo sicuramente in modo migliore e i cittadini delle marinate si sono dimostrati molto sensibili ad affrontare questa problematica. Auspichiamo che anche le istituzioni prendano a cuore la questione delle marinate. Vibo Marina è una zona con un grandissimo potenziale turistico e industriale e bisogna prenderne coscienza per valorizzarla al meglio”.

