Schlein in Calabria per Stasi ma all’aeroporto trova Enzo Romeo: «Sarai il nuovo sindaco di Vibo» – VIDEO

«Grazie Enzo per essere venuto ad accogliermi. Saremo al tuo fianco e speriamo che tu possa essere il nuovo sindaco di Vibo Valentia». Elly Schlein atterra all’aeroporto di Lamezia Terme e viene intercettata dalle nostre telecamere, grazie alla nuova suite di LaC OnAirport, che ogni giorno trasmette in diretta dal principale scalo aeroportuale calabrese.

In Calabria per raggiungere Corigliano Rossano, dove questa sera affiancherà per un comizio il candidato a sindaco del centrosinistra, Flavio Stasi, la segretaria nazionale del Partito democratico ha trovato ad accoglierla Enzo Romeo, candidato del campo largo guidato da dem e M5s a sindaco di Vibo Valentia nella stessa tornata elettorale dell’8 e 9 maggio. Con Romeo c’erano anche il segretario regionale del Pd Nicola Irto e il consigliere Raffaele Mammoliti. L’occasione giusta per la Schlein di ribadire ai nostri microfoni il pieno sostegno a Romeo nella corsa a Palazzo Luigi Razza.

«La candidatura di Enzo – ha detto – serve per offrire una svolta alla città, per ridarci una speranza, per mettere al centro il lavoro, i diritti delle persone, la Sanità, la cura della nostra comunità, delle persone anziane e quelle con disabilità. Ma anche più asili nido e per ridurre la povertà educativa, per sostenere l’occupazione femminile, dando maggiori opportunità per il futuro».

Schlein era già stata a Vibo Valentia per lanciare la candidatura di Romeo il 25 febbraio scorso. Oggi è la volta di Stasi, che a Corigliano Rossano compete con la candidata del centrodestra Pasqualina Straface.

Prima, però, la segretaria del Partito democratico è stata a Lamezia Terme, per un incontro privato alla Comunità Progetto Sud, guidata da don Giacomo Panizza. L’incontro a Corigliano Rossano è previsto alle 15, al cinema San Marco, in via Aldo Moro, nell’area urbana di Rossano. Con lei e Stasi ci saranno anche i candidati alle Europee Lucia Annunziata (capolista), Jasmine Cristallo e Luigi Tassone.

