Elezioni europee e comunali, tutti gli aggiornamenti nella maratona targata LaC Tv

È il giorno del voto anche in Calabria. Alle 15 si apriranno i seggi per le elezioni europee e comunali. Urne aperte anche per tutta la giornata di domani, domenica 9 giugno.

In Calabria sono 135 Comuni chiamati al voto, quattro al di sopra dei 15mila abitanti chiamati alle urne. Vibo Valentia unico capoluogo di provincia. Al voto anche Corigliano Rossano, Montalto e Gioia Tauro.

A partire dalle 23 di domani LaC Tv seguirà in diretta lo spoglio. Si inizia con le Europee, si prosegue il giorno dopo con uno Speciale Dentro la notizia a partire dalle 14.30 con lo scrutinio delle elezioni comunali. A condurre la maratona Pier Paolo Cambareri e Francesca Lagoteta. Tantissimi ospiti in studio e collegamenti dalle principali segreterie con i nostri inviati sul posto che ci aggiorneranno fornendo i risultati in tempo reale.

L’appuntamento con lo Speciale elezioni targato LaC Tv è domani, domenica 9 giugno, a partire dalle 23, e lunedì 10 giugno dalle 14.30. Canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play e su tutte le testate e i social del gruppo.