Nicotera, il sindaco Marasco vara la nuova giunta: ecco le deleghe ai quattro assessori

Nominato anche il suo vice. Secondo mandato per il primo cittadino, che questa volta non avrà opposizione: alle scorse elezioni ha corso da solo

Il sindaco di Nicotera Giuseppe Marasco, riconfermato alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno scorsi, ha varato la sua nuova giunta. Riconfermati tutti e quattro i componenti di quella precedente, con qualche rimescolamento per quanto riguarda l’attribuzione delle deleghe. Cambia anche il vicesindaco, che non sarà più Marco Vecchio: nuova amministrazione, nuovo “numero due” per il sindaco Marasco. Stavolta in rosa. A ricoprire tale ruolo sarà infatti Lorella Destefano, che alle elezioni ha raccolto il maggior numero di preferenze: ben 630.

Destefano mantiene inoltre le deleghe alle Politiche sociali, Istruzione e Associazionismo. Marco Vecchio (303 voti) viene comunque riconfermato nel suo ruolo di assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica, a cui si aggiunge anche la delega alla Protezione civile. Perde invece quella all’Ambiente che è ora in mano all’assessore Antonio La Malfa (209 voti), che si occuperà anche di Turismo e Attività ricreative.

Rispetto alla scorsa consiliatura, scambio di deleghe tra La Malfa e Robertino Massara (372). A quest’ultimo infatti – che prima aveva le deleghe a Turismo e Attività produttive – vanno Bilancio, Personale e Tributi (che prima erano in mano a La Malfa appunto). A Massara anche la delega alla Programmazione.

Prima che il lavoro entri nel vivo, un ultimo passaggio formale: la composizione della nuova giunta verrà comunicata al Consiglio comunale nella seduta in programma per il prossimo 27 giugno, alle ore 16:30, durante la quale verranno anche eletti il presidente dell’assemblea cittadina e il suo vice. Niente opposizioni per Marasco durante questa consiliatura: alle scorse elezioni infatti ha corso da solo con la sua lista Rinascita Nicoterese, superando lo scoglio del quorum con un’affluenza del 42,12%.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio, rientrano Rosa Maria Barillari e Giuseppe Leone e vi sono poi tre new entry: il testimone di giustizia Carmine Zappia, Rossella Aquilano e Antonio Galasso.