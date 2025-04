Vibo, Giuseppe Russo in Consiglio comunale al posto di Claudia Gioia: la decisione del Tar

Nove mesi dopo le amministrative il Tar certifica i 16 e non 6 voti ottenuti dal candidato nella sezione 23. La surroga avverrà in tempi brevi

Giuseppe Russo entra in Consiglio comunale a Vibo Valentia al posto di Claudia Gioia. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale a seguito di una battaglia legale avviata dal candidato all’indomani delle elezioni avvenute nel giugno 2024. I giudici hanno accertato che in occasione delle amministrative, nella sezione 23, Russo aveva ottenuto 16 voti e non 6 come inizialmente prospettato. Uno scarto di 10 preferenze che lo avevano fatto risultare secondo nella compagine di Vibo Unica. In Aula, a questo punto, era entrata Claudia Gioia. La surroga, da quanto si apprende, avverrà in tempi brevi.