Elezioni regionali, la lista “Tesoro Calabria” di Carlo Tansi

C’è anche un vibonese. Il geologo aspirante governatore ne presenta tre nella circoscrizione nord e una nelle altre due circoscrizioni

Il geologo e ricercatore del Cnr Carlo Tansi, già a capo della Protezione civile regionale, è pronto alla sua sfida con liste dai nomi evocativi: “Tesoro Calabria” è presente in tutte e tre le circoscrizioni elettorali, mentre le altre due, “Calabria libera” e “Calabria pulita”, sono presenti solo in quella nord. Di seguito la lista Centro. (In neretto i vibonesi).



“Tesoro Calabria”

Claudio Carallo

Giuseppe Gigliotti

Raffaele Grasso

Giusi Militano

Antonio Maria Mirante

Maria Bruna Pelaggi

Nicola Rombolà

Vincenzo Voce



